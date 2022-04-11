Benli: Tasarıyı geri çekiniz, Avrupa ve Türkiye’den uzmanlar getirerek ciddi bir reform yapalım

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Belediyeler Reformu hakkında konuştu, “Reform şarttır, bu ciddi bir fırsattır, geç bile kalınmıştır.” dedi.

Bu konu tartışılırken, yanıtlanması gereken ilk sorunun “reform yapılmalı mıdır” olduğunu dile getiren Benli, “reform yapılmalıdır, geç bile kalınmıştır” dedi.

“Belediyeler reformu şarttır ancak böyle değil” diyen Benli, belediyeler reformunun hayata geçirilebilmesi için en az bir yıllık bir zamana ihtiyaç olduğuna dikkat çekti, kolektif bir çalışma için Meclis’te süratle özel bir komite (AD-HOC) kurulmasını istedi.

Reformun sayılardan ibaret olmadığını belirten Benli, belediyelerin güçlenerek, yerinden yönetim ilkesi içerisinde hızlı ve kaliteli hizmetin öne çıkması gerektiğini belirtti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, BRT 1’de yayımlanan “Manşet+” programında gazeteciler Baykan Gürses ve Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Belediyeler Reformu’nun yerinden yönetim ilkesiyle, verimliliği ve etkinliği arttırmaya yönelik bir geliştirme operasyonu olduğunu anlatan Benli şunları söyledi:

“Belediyeler reformu Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesinde önceden hayata geçirilmiştir. Reformda hizmet kalitesinin daha ileriye evirilmesi söz konudur. Almanya böylesi bir reformu 1974’te yaptı, 45 Avrupa ülkesi bunları gerçekleştirdi. Bizde de gündeme geldi. Bu ciddi bir fırsattır. Belediyeler Reformu yerel yöneticilerin özellikle de başkanların talep kar olması gereken bir konudur.”

“Reformun içeriği sadece sayılardan ibaret değil”

Belediyeler reformunun herkes tarafından desteklendiğine dikkat çeken Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, reformun içeriğine ilişkin toplumun büyük çoğunluğunun fikir sahibi olmadığını söyledi.

Reformun sadece sayılardan ibaret olmadığının altını çizen Benli, gerçek bir reformla yerel yönetimlerin güçleneceğini ve özetle vatandaşın daha hızlı ve kaliteli hizmet alacağını vurguladı.

Eylemdeki belediyelerle ilgili bir soru üzerine “Birleştirme üzerine olan tepkiler kayda değer olmakla birlikte ülke bütünlüğü içerisine baktığımızda çok büyük oranda bir tepki değildir” ifadelerini kullanan Ahmet Benli sözlerine şöyle devam etti:

“Ev ödevimizi doğru yapmadık. Belediyeler Reformu da Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan hükümetler arası protokollerde önerildi. Böylesi bir motivasyonla gündeme taşındı. Dolayısıyla talep buradan gelmediği için de hazırlık eksik kaldı. Şimdi reform yapılmalı mı? Herkes reformdan yanadır. Peki içeriği nedir? Herkes suskundur. Çeşitli nedenlerden bir karşı duruş söz konusudur. Bu yasa tasarısını geri çekiniz, Avrupa ve Türkiye’den uzmanalar getirerek ciddi bir reform yapalım dedim. Tam da o noktadayız aslında. Hükümet için Türkiye’yle yapılan temaslar sonucu sözleşmesindeki bir maddeyi yerine getirmiş olmak ve nakit akışı sağlamak motivasyonu vardır. Bu bizi gereken reforma götürmüyor. Bu noktada diyorum ki tasarıyı geri çekin etkin bir reform hazırlayalım. Önümüze gelen bu tarihi fırsatı kaçırmayalım.”

“Acilen mecliste bir AD-HOC komite kurulması gerek”

“Tasarının geri çekileceği bir zemin görebiliyor musunuz” sorusu üzerine Ahmet Benli şöyle konuştu:

“Reform konusunda belediye başkanlarının önemli bir kısmında sorun yok gibi görüyorum. Çünkü herkes benim belediyem var olmaya devam edecek mi diye bakıyor. Esas olan bu değildir. Esas olan hizmettir ve tabiatıyla da birçok belediye de bu konuda bir sıkıntı yoktur. Süratle belediyelerin sayısı gündeminden çıkarak esas reforma yönelmek gerekiyor. Bunun da yolu mecliste bir AD-HOC komite kurulması, tüm tarafların dâhil olması ve sağlıklı bir sürecin başlatılmasıyla mümkün. Uzunca ve detaylı bir çalışma gerekir. Anayasanın bütünlüğü başta olmak üzere diğer engeller aşılabilmelidir. Bu kapının henüz kapanmadığı görüşündeyim.”



“Ufukta görünen yerel seçimlerin erteleneceğidir”

Anayasa göre 2022 yılının Haziran ayında yerel seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ahmet Benli, “Ne kadar yasal bilmiyorum ama ufukta görünen yerel seçimlerin haziran sonu yapılmayacağıdır” dedi. Benli, haziran ayında seçimlerin yapılması halinde reformun kesinlikle yetişmesinin mümkün olmayacağını ekledi.

Benli şöyle konuştu:

“Seçimin nasıl erteleneceği hukukçuların meselesidir. Anayasaya göre seçimler 4 yılda bir haziranın son haftası yapılması gerekiyor. Ancak hukukçular bunu tartışıyor. Ne kadar yasal bilmiyorum ama ufukta görünen yerel seçimlerin haziran sonu yapılmayacağıdır. Bu ayrı bir tartışma konusudur bu hukukçuların işidir. Bizlerin yerel yöneticilerin işi değildir. Eğer haziran ayında yapılacaksa seçimler reformun yetişmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu süre en az 1 yıl olmalıdır diye düşünüyorum. Sağlıklı bir reform hazirana kadar mümkün değildir. Yasal düzenlemelere, ciddi planlamalara, yerinden yönetim ilkesine uyumlu değişimlere ihtiyaç vardır ve çok çalışmamız gerekmektedir.”