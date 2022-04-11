Afrika’da 40 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanıyor

Etiyopya, Somali ve Kenya, son kırk yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Kuraklık yüzünden üç ülkede milyonlarca insan açlık ve susuzlukla karşı karşıya…

Kuraklıktan en çok etkilenen ülke Etiyopya. Ülkede bir buçuk milyondan fazla besi hayvanı telef oldu. Susuzluk nedeniyle ekinler de büyümüyor.

Dünyada gıda fiyatlarında yaşanan artışların ardından hasattaki kötü durum da açlık endişesini tetikliyor.

Yardımları artırma çağrısı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, bağışçı ülkelere Etiyopya’ya yardımlarını iki katına çıkarma çağrısı yaptı.

İnsani bir felaketin önüne geçebilmek için örgütün acilen 130 milyon dolara ihtiyacı olduğu duyuruldu.

Açlık en çok çocukları etkiliyor. Kıtada, her gün çok sayıda çocuk hayatını kaybediyor.

Eyleme geçilmediği takdirde, bu yaz sadece Somali’de 350 bin çocuğun öleceği uyarısı yapılıyor