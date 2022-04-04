Benli: Altın gibi bir fırsat kaçırılmış olacak

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Havadis Web TV’de “Gün Başlarken” programında bu sabah Damla Dabis’in konuğu oldu. Benli, Belediyeler Reformu’nun nasıl olması gerektiğini anlattı, Avrupa’da ve ülkemizde “yerinden yönetim” vizyonu aktardı

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, yerel yönetimlerin esas varlık sebebi yerinden yönetilebilen işlerin hızlı ve etkin yönetilebilmesi, halkın vergisinin etkin ve verimli olarak hizmete dönüştürülmesi olduğunu söyledi.

Reformun şart olduğunu kaydeden Benli, “Ancak merkezi yürütme motivasyonunu yerel yöneticilerin ihtiyaçların değil, T.C. ile KKTC arasında yapılan protokollerden alıyor. Bu talep reddedilmesi gereken bir talep değildir aslında, biz ev ödevimizi yapmayınca oradan da bu tür öneriler geliyor” dedi.

“Biz yerel yöneticiler ısrarla reform yapmak istiyoruz ama gündeme taşımak bile mümkün olmuyor” şeklinde konuşan Ahmet Y. Benli, “Yerel yönetim reformunu en çok istemesi gereken yerel yöneticilerdir, çünkü onların ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerdir ki hizmetlerini daha etkin ve verimli yapabilsinler. Ama bu moment buradan başlamadı. Temel sorun buradadır. Merkezi yürütme, yasamada da bulunması nedeni ile kendi motivasyonlarına uygun olarak davranmaktadır” ifadelerini kullandı.

Belediyeler Birliği’nde de bir bütünlük sağlanamadığını aktaran Benli, “gördüğüm kadarı ile Belediyeler Birliği’nde yönetici olduğunu söyleyen gurubun içerisinde de bütünlük yoktur. Kıbrıs Türk yerel yönetiminin yeniden yazıldığı bu dönemeçte belediye başkanları devre dışıdır. Ne kadar katkı koyabilirler, birikimler ne kadar birikmiş durumda bilmiyorum ama onu da çok ciddi anlamda katma fırsatı bulduğumuzu söylemek pek mümkün değildir” dedi.

“HALKIN BELEDİYELERE OLAN GÜVENİ YÜZDE 52, MERKEZİ YÖNETİME GÜVENİ YÜZ 11”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, 2018 yılında, Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürürken halkın beklentileri, belediyelere olan güven ve ihtiyaçları konusunda bir kamuyu yoklaması yaptırdığını anımsatarak, bu araştırma sonucunda; Kıbrıs Türk halkının en çok yargıya güvendiğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Benli, “bu araştırmaya göre, halkın ikinci sırada güvenlik güçlerine, üçüncü sırada da yerel yönetimlerine güveniyordu” dedi.

Bundan 3-4 ay önce yapılan barometre kamuoyu yoklamasında ise güven sıralamasında ilk sırada yargı, ikinci sırada yerel yönetimler, üçüncü sırada da güvenlik sistemleri ve diğer kurumların yer aldığını anlatan Benli, şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk halkının belediyelere olan güveni yüzde 52, merkezi yönetime olan güveni ise yüz 11 küsur oranındadır. Tamir edilmesi gereken taraf başka taraftır. “Belediyeler battı” üzerinden bir senaryo yazılmıştır. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Ancak istatistiksel sonuçları da kamuoyunun bilmesinde faydası var.”

Ahmet Y. Benli, daha iyisi için bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle halkın vergisi daha hakim kullanılmalıdır. Belediyelerin görev tanımları yeniden yapılmalıdır. Ne kadar çok hak tanınırsa, yerelde yaşam kalitesi o kadar artacaktır.

Belediyelerin devlet bütçesindeki payı nüfusa göre paylaşıyor. Anayasa diyor ki; yerel yönetimler, halkın seçtiği karar organları yönetir. Bu yerel yönetim reformun temelidir. Bu olmazsa olmaz. İkincisi yerelden çözülebilir işler için kurulurlar, üçüncü ise kendi teşkilat yasası ile yönetilirler.”

“ALTIN GİBİ BİR FIRSAT KAÇIRILACAK”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, reformun bir fırsat olduğunu ve en iyisinin yapılmasını arzu ettiğini kaydetti.

Benli konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “ama öyle bir şey olmayacağını görüyorum ve sonunda razı olmak zorunda kalıyorum. “Ne kadar olursa o kadar kardır” noktasındayım. Bir kere çok az olacak çünkü herkesin gailesi farklıdır. Sayıların azaltılması da bir aşamadır ama ana tema halkın vergilerinin etkin ve verimli kullanılması, anayasanın çizdiği çerçeve olmalıdır. Bu esaslar üzerinden olmayacak, birtakım çarpıklıklar olacak, fakat buna rağmen destekçiyim. Reformdan oldukça uzak, çok ileriye gidemediğimiz bir sonuç ortaya çıkacak ve altın gibi bir fırsat kaçırılmış olacak.”

“EN BATIK BELEDİYELER EN BÜYÜKLERİDİR”

Belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yorumda bulunan Benli, “Birleştirmenin sonucunda iyi olmaktan bahsederler. En batık belediyeler en büyükleridir. Demek ki büyütmekle olmuyor” dedi.

Benli, “CTP’li Belediye Başkanlarının yönettiği belediyelere bir bakın! Yasalar aynı yasa ama hepsi bizden önce batıktı, bizden sonra düze çıktılar. Dolayasıyla önce mantalite değişmelidir” şeklinde konuştu.

“ÇEVREYE, HİZMET KALİTESİNE YATIRIM VE SOSYAL PROJELER ŞARTTIR”

Göreve gelmeden önce Gönyeli Belediyesi’nin 4,2 milyon lira bir bütçesi olduğunu buna karşın içerde 2,5 milyon da borç faturası bulunduğunu aktaran Benli, 2006’da son seçim öncesi yapılan istihdamlarla da maaşların gününde ödenmediğini söyledi.

“Gönyeli köyden kentte dönüşüm aşamasının büyük bir kısmını tamamladı” diyen Ahmet Y. Benli, Şunları kaydetti: “Çevreye, hizmet kalitesine yatırım ve sosyal projeler şarttır. Bundan yaşam kalitesini arttıran faktörlerdir. Temizlik hizmetlerimiz en iddialıdır. Diğer kentlerde olmayan çalışmaları da vardır. Örneğin yıllık kentin bakıma alınması. Bunu yapar bitirirdik seneyi şimdi beklemek yok baştan yapıyoruz. Kirlilik birikmiyor. Cadde düzenlemeleri devam ediyor. Bizim bütçelerimizde en önemlisi cari harcamalar ile personel giderleri dengelere oturmuştur. Yüzde 76 dolayında personel gideri olan bir belediyeydik, bu şimdi yüzde 40 dolaylarındadır. Tahsilatlarını toplar ama geri hizmet olarak halka sunar. Emlak değerlerimiz artıdadır. Altyapı sorunlarının büyümediği tek kenttir. Başında herkes gibiydik. Ama kimsenin başaramadığını başardık. Yeni hayallerimiz de vardır.”