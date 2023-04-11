Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 14 Nisan’da başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 14 Nisan’da başlayacak.

Toplam 10 konsere ev sahipliği yapacak festival, 12 Mayıs’ ta sona erecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç’ ın katkılarıyla Bellapais Manastırı’ nda yer alacak festivalde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yararına da bir konser gerçekleştirilecek.

14 Nisan Cuma akşamı festival açılış konserinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Ali Hoca yönetiminde piyanist Rauf Kasimov, kemancı Ayşe Karaoğlan ve viyolacı Çetin Aydar sahne alacak.

Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali programı şöyle:

14 Nisan, KKTC CSO Gala Konseri: Ali Hoca, şef – Rauf Kasimov, piyano – Ayşe Karaoğlan, keman – Çetin Aydar, viyola.

18 Nisan, ECKOduo: Chisato Kusunoki & Emre Oztek 4 El Piyano Resitali

25 Nisan, Halit Sarp & Eser Öktem Keman – Piyano Resitali

28 Nisan, Duo Lamente: kontrtenor Kaan Buldular & Hande Cangökçe, lavta Konseri

2 Mayıs, Pamir Kolat & Atakan Sarı Flüt – Piyano Resitali

4 Mayıs, LBO Senfonik Proje: Film Müzikleri Konseri şef: Eray İnal, solist: Ezgi Akgürgen

6 Mayıs, Soprano Alina Polova & Piyanist Yuliya Yılmaz Konseri

7 Mayıs, Cyprus Piano Resitali: Rauf Kasimov’ un Öğrencilerinin “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” Yararına verecekleri Konser

10 Mayıs, Mihriban Aviral Flüt Resitali “Latin Caz Esintisi”

12 Mayıs, Festival Kapanış Konseri Expromte Trio ve Bariton Evren Karagöz “15. Yıl Konseri”

Bellapais Manastırı’nda yer alacak tüm konserler saat 20.00’de başlayacak ve giriş 200 TL karşılığında biletli olacak.