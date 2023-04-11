Çocuksuz çiftlerin yaşlanınca pişmanlık duymadığı bilimsel araştırmayla ortaya kondu

İndependent‘in haberine göre: ABD’li araştırmacılar çocuk sahibi olmayı tercih etmeyen çiftlerin, yaşamlarının ileri dönemlerinde bu kararlarından pişmanlık duymadığını tespit etti.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, eyaletteki 5 yetişkinden birinin çocuk sahibi olmayı planlamadığı ortaya kondu.

Hakemli bilimsel dergi Plos One’da yayımlanan araştırmada 1000 yetişkinle bir anket yapıldı ve elde edilen veriler incelendi.

Katılımcıların yüzde 20,9’unun çocuk istemediği saptandı. Bu oran yaklaşık 1,6 milyondan fazla yetişkinin çocuksuz yaşadığı anlamına geliyor.

Psikoloji profesörü ve araştırmanın ortak yazarı Jennifer Watling Neal, “Michigan, demografik açıdan tüm ABD’ye benziyor, bu nedenle bulgular, 50 ila 60 milyon Amerikalının çocuksuz olduğu anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

Bulguların yaş, eğitim veya gelir seviyesi açısından büyük farklılıklar göstermediği bildirildi.

Öte yandan çocuk yapmama tercihi, kendini erkek ve beyaz diye tanımlayan ya da hep bekar kalacağını söyleyen katılımcılar arasında biraz daha yaygındı.

Bazı kişilerse, çocuk sahibi olmayan yetişkinlerin özellikle ileri yaşlarda bu karardan pişmanlık duyacaklarını düşünüyor.

Öte yandan araştırmanın bulguları bu düşüncenin de tersine işaret ediyor.

Watling Neal, “Çocuksuz yaşlı yetişkinlerin, yaşamlarıyla ilgili çocuklu olanlardan daha fazla pişmanlık duyduğuna dair hiçbir kanıt bulamadık” diye konuştu:

Hatta yaşlı ebeveynlerin hayatlarıyla ilgili bir şeyleri değiştirmek isteme olasılığı biraz daha yüksekti.