ABD’de 78 yaşındaki kadın üçüncü kez banka soygunundan tutuklandı

ABD’nin Missouri eyaletinde geçmişte iki banka soygunu mahkumiyeti olan 78 yaşındaki Bonnie Gooch üçüncü kez soygun nedeniyle tutuklandı.

Yeler basının elde ettiği mahkeme belgelerine göre Bonnie Gooch, siyah bir N95 maskesi, siyah güneş gözlüğü ve plastik eldivenlerle geçen Çarşamba günü Goppert Financial Bank’a girdi ve veznedara “13 bin küçük banknota ihtiyacım var” yazan bir not verdi.

Savcılar, güvenlik kamerası kayıtlarında Gooch’un masaya vurarak paranın daha hızlı teslim edilmesini istediğini görüldü.

Ayrıca nakit parayla yola çıkmadan önce “Teşekkür ederim, üzgünüm seni korkutmak istemedim” yazan bir not bıraktı.

Pleasant Hill Missouri Polis Departmanı memurları yerel saatle 15:20 civarında sürmekte olan bir soygun çağrılarına yanıt verdiğini, Gooch’u aracında yoğun bir şekilde alkol kokarken bulduklarını söyledi.

Gooch şu anda 25 bin dolar tutarında kefalet talebiyle hapiste oturuyor.

Bayan Gooch tutuklandı ve bir finans kuruluşundan hırsızlık yapmak veya çalmaya teşebbüs etmekle suçlandı.

Ancak bu, Gooch’un ilk soygunu değil. İki mahkumiyeti daha var.

Biri 1977’de California’da bir soygun için, diğeri ise 2020’de bir banka soygunu için vezne görevlisine içinde “bu bir soygundur” yazan bir doğum günü kartı verdiği bildirildi.

2020 soygunu nedeniyle denetimli serbestliği Kasım 2021’de sona erdi.

Kadının teşhis edilmiş bir hastalığı olmadığı açıklandı.