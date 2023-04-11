Çin, en kalabalık ülke unvanını kaybediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Yaşam

Çin, en kalabalık ülke unvanını kaybediyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Çin en büyük nüfusa sahip ülke ünvanını Hindistan'a kaptırıyor. Hindistan'ın nüfusunun nisanın ikinci dönemiyle birlikte 1 Milyar 423 milyon kişiye ulaşması ve Çin'i geçmesi bekleniyor.

Çin en büyük nüfusa sahip ülke ünvanını Hindistan’a kaptırıyor. Hindistan’ın nüfusunun nisanın ikinci dönemiyle birlikte 1 Milyar 423 milyon kişiye ulaşması ve Çin’i geçmesi bekleniyor.

Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken Hindistan nüfusunun Çin’i geride bırakması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler’in açıkladığı tahminlere göre Hindistan nisan ayı sonunda dünyanın en kalabalık ülkesi olarak kabul edilen Çin’i geçecek.


Hindistan’da 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

Hindistan’ın nüfusunun 1 milyar 423 milyon kişinin üzerine çıkması öngörülüyor.

Çin’de ise nüfus 60 yıldan bu yana ilk kez düştü.

Çin Devlet İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ülke nüfusu 1960’lardan bu yana ilk kez 850 bin kişi azaldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun hazırladığı raporda, Hindistan’ın 2023’te Çin’i geçeceği tahmin ediliyordu.

Bu durumun Nisan sonunda gerçekleşeceği belirtiliyor. Çin’in nüfusu ise 1 milyar 412 milyon kişi olarak biliniyor.

Tahminlere göre dünya nüfusu kasım ayında 8 milyarı bulacak, 2100 yılında ise 10 milyarı geçmesi öngörülüyor.

 

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Tags:ÇinDünyaHindistankalabalıknüfus
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