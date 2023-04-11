Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Peru’da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Güney Amerika ülkesi Peru’da yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Ülkenin Huarochiri eyaletine bağlı Chicla ilçesindeki otoyolda, yolcu otobüsü kontrolü kaybederek dereye yuvarlandı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 25 kişi yaralandı.


Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve polis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

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Tags:kazaOtobüsPeru
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