Dünya

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüs bana kasıtlı olarak bulaştırıldı

7 Ağustos 2020
aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko

Koronavirüse yakalanan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, virüsün kendisine kasıtlı olarak bulaştırıldığını belirtti.
Hastalığı belirtisiz olarak atlatan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon’a röportajında, virüsün ona kasıtlı olarak bulaştırıldığını kaydederek, “Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim” ifadesini kullandı.
Ülkesinin hiçbir zaman koronavirüsün varlığını reddetmediğini ve en başından itibaren salgına “büyük dikkatle” yaklaştıklarını dile getiren Lukaşenko, koronavirüse karşı mücadeleye “soruşturma” gibi yaklaştığını belirterek, “Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı” dedi.
Belarus lideri geçene temmuz ayında koronavirüse yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını duyurmuştu.


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