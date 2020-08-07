Türkiye

Türkiye’de bin 185 yeni vaka

7 Ağustos 2020
fahrettin koca

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Corona virüse ilişkin 7 Ağustos verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 813 oldu.Türkiye  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı” açıklamasında bulundu.


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