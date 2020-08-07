Şirin ve Hozan Beşir geliyor

Şirin ve Hozan Beşir Değirmenlik Spor Kulübü özel konseri için geliyorlar. Değirmenlik Spor Kulübü, kültür sanat çalışmaları kapsamında 14 Ağustos Cuma günü Değirmenlikli ve Meseryalı hayranlarıyla buluşuyor.

14 Ağustos Cuma günü Saat 21.00’da Değirmenlik Belediyesi Yusuf Orhan Günay Düğün Parkın’da gerçekleştirilecek.

Kendine has yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hozon Beşir ve yanık sesisle bir anda dikkatleri üzerine çeken Şirin düzenlenecek konserle Değirmenlikli ve Meseryalı hayranlarınlarına müzik ziyafeti çekecek.

14 Ağustos Cuma günü Saat 21.00’da Değirmenlik Belediyesi Yusuf Orhan Günay Düğün Parkın’da sahnelenecek olan konser için rezervasyonlar başladı.