Dünya

AB seyahat listesini güncelledi

7 Ağustos 2020
seyahat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini yeniden güncelledi.
AB Konseyi, en son 30 Temmuz’da güncellediği listeden Fas’ı çıkararak tekrar yayımladı.
Daha önce seyahatin izin verildiği Fas’ın çıkarıldığı yeni listeye göre salgın tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan AB’nin dış sınırları, Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay’a kademeli olarak açılacak.
AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin’e de kısıtlama uygulanmayacak.
Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.
Öte yandan, söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek.
AB Komisyonu da üye ülkelere, evli olmayan çiftlere uygulanan yasakların kaldırılması için çağrıda bulundu.
Seyahat kısıtlamalarının çok sayıda çifti etkilediğine dikkati çeken Komisyon, üye ülkelerin gecikmeden sorunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Seyahat kısıtlamaları

AB, mart ayında salgının yayılmasını engellemek için 27 üye ülkenin yanı sıra Schengen bölgesinin parçası olan İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’ye zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.
Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.
Bilimsel verilere dayanarak hazırlandığı iddia edilen listenin siyasi olduğu ve objektif kriterlere dayanmadığı eleştirileri de yapılıyor.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

İngiltere’de temas-takip uygulanacak ve okullar sonbaharda açılacak

4 Ağustos 2020
Photo of Yunanistan’da kabine revizyonu

Yunanistan’da kabine revizyonu

4 Ağustos 2020
Photo of Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Notre Dame Katedrali’nin devasa orgu 4 yılda temizlenecek

4 Ağustos 2020
Photo of Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

4 Ağustos 2020
Photo of İtalya’da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

İtalya’da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

4 Ağustos 2020
Photo of Kripto paranın toplam piyasa hacmi 345 milyar doları aştı

Kripto paranın toplam piyasa hacmi 345 milyar doları aştı

4 Ağustos 2020
Photo of DSÖ: Covid 19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir

DSÖ: Covid 19 aşısı hiçbir zaman bulunamayabilir

4 Ağustos 2020
Photo of Japonya’da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

Japonya’da evcil hayvanlarda ilk kez Covid-19 görüldü

4 Ağustos 2020
Photo of ABD, Afrika’daki yatırımlarını artırarak Çin ile yeni bir rekabet cephesi açıyor

ABD, Afrika’daki yatırımlarını artırarak Çin ile yeni bir rekabet cephesi açıyor

4 Ağustos 2020
Photo of ABD’de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina’ya ulaştı

ABD’de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina’ya ulaştı

4 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı