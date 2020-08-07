FutbolSpor

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Yenicami’nin

7 Ağustos 2020

Futbolda 2019-2020 sezonunun en büyük kupası sahibini buldu. Nicosia Group’un ismini verdiği federasyon kupası Yenicami’nin oldu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde başkent Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve çok sayıda siyasinin izlediği karşılaşma için Atatürk Stadı’nda yaklaşık 5 bin futbol sever yer aldı.
ilk devresi 2-1 Yenicami üstünlüğünde biten karşılaşmanın ikinci devresinde MTG’nin çok net gol pozisyonları ve direkten dönen topları oldu ancak golle sonuçlandırılamadı. Maçın son anlarında 1 gol daha bulan Yenicami karşılaşmayı 3-1 kazandı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Karşılaşmanın devre arasında Nicosia Group’un hediyesi olan 2 cep telefonu, 2 televizyon çekilişle sahiplerini bulurken, maç sonunda da 1 adet araba yine kura çekimi ile sahiplendirildi. Maçta en iyi U21 oyuncusu Hasan Ulukök ve maçın adamı John Ebuka seçildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “Hentbolda bu yıl lisans, vize, transfer ücreti alınmayacak”

“Hentbolda bu yıl lisans, vize, transfer ücreti alınmayacak”

2 Ağustos 2020
Photo of Trabzonspor yeni teknik direktörünü belirledi

Trabzonspor yeni teknik direktörünü belirledi

2 Ağustos 2020
Photo of FA Cup Arsenal’ın

FA Cup Arsenal’ın

1 Ağustos 2020
Photo of Mehmet Kaygısız yeniden Kaymaklı’da

Mehmet Kaygısız yeniden Kaymaklı’da

1 Ağustos 2020
Photo of Burak Yılmaz resmen Lille’de

Burak Yılmaz resmen Lille’de

1 Ağustos 2020
Photo of UEFA eleme maçları Güney Kıbrıs’ta

UEFA eleme maçları Güney Kıbrıs’ta

1 Ağustos 2020
Photo of Girne Halk Evi Süper Lig’de

Girne Halk Evi Süper Lig’de

31 Temmuz 2020
Photo of MTG gençleri şampiyon

MTG gençleri şampiyon

30 Temmuz 2020
Photo of Lapta 1. Lig’e veda etti

Lapta 1. Lig’e veda etti

30 Temmuz 2020
Photo of Süper Lig’e veda eden 3. takım Düzkaya oldu

Süper Lig’e veda eden 3. takım Düzkaya oldu

30 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı