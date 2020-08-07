Nicosia Group Kıbrıs Kupası Yenicami’nin

Futbolda 2019-2020 sezonunun en büyük kupası sahibini buldu. Nicosia Group’un ismini verdiği federasyon kupası Yenicami’nin oldu. Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde başkent Atatürk Stadı’nda Mağusa Türk Gücü ile Yenicami karşı karşıya geldi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve çok sayıda siyasinin izlediği karşılaşma için Atatürk Stadı’nda yaklaşık 5 bin futbol sever yer aldı.

ilk devresi 2-1 Yenicami üstünlüğünde biten karşılaşmanın ikinci devresinde MTG’nin çok net gol pozisyonları ve direkten dönen topları oldu ancak golle sonuçlandırılamadı. Maçın son anlarında 1 gol daha bulan Yenicami karşılaşmayı 3-1 kazandı ve şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Karşılaşmanın devre arasında Nicosia Group’un hediyesi olan 2 cep telefonu, 2 televizyon çekilişle sahiplerini bulurken, maç sonunda da 1 adet araba yine kura çekimi ile sahiplendirildi. Maçta en iyi U21 oyuncusu Hasan Ulukök ve maçın adamı John Ebuka seçildi.