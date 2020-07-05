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Bazı millletvekilleri gece kulüplerinin müdavimleri arasında

5 Temmuz 2020
abd kuzey kıbrıs raporu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs’taki Büyükelçiliği tarafından Kıbrıs’ın kuzeyi için hazırladığı İnsan Ticareti Raporu yayımlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs’taki Büyükelçiliği tarafından Kıbrıs’ın kuzeyi için hazırladığı İnsan Ticareti Raporu yayımlandı. Raporda, gece kulüplerinde insan ticareti yapıldığı ifade edilirken, İnsan tacirlerinin aktif bir şekilde soruşturulması, kovuşturulması ve mahkum edilmesinin önemine değinildi.

Meril Taşeli ve Çiğse Dedeoğlu raporu Gazedda Kıbrıs için çevirdi

Bazı millletvekilleri gece kulüplerinin müdavimleri arasında

Çalışma izni verilen kadınların çoğu Belarus, Moldova, Fas, Rusya ve Ukrayna’dan, bazıları ise Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Paraguay, Tacikistan, Tanzanya, Türkmenistan ve Özbekistan’dan gelmektedir. Gözlemciler, bazı “milletvekili” üyeleri gece kulüplerinin müdavimleri arasında olduklarını ileri sürdü.

Gece kulübüyle anlaşma yapan kadınların yer değiştirmesine izin verilmedi ve Kıbrıslıtürk yetkililer, sözleşmesini vaktinden önce sonlandırmak isteyen 581 kadını kaçakçılık soruşturması yapılmadan sınır dışı etti.

“Yetkililer” gece kulüplerinde çalışan kadınların çalışma koşullarına ilişkin şikayetlerine yardım aramaları üzerine (2018’de 40 kişi) herhangi bir kaçakçılık soruşturması yapmadan sınır dışı etti.

Raporun tamamı için tıklayınız


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