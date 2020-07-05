Magazin

Sıla’nın Karanfil klibi yayından kaldırıldı

5 Temmuz 2020
Karanfil şarkısı

Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural’ın ‘sigarayı özendirici nitelikte’ olduğunu gerekçe gösterdiği Sıla’nın Karanfil şarkısı klibi yayından kaldırıldı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde 2 yeni pozitif vaka

Güneyde 2 yeni pozitif vaka

10 Haziran 2020
Photo of Colin Kazım: Londra’da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım

Colin Kazım: Londra’da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım

10 Haziran 2020
Photo of Düzyatan, Yunus Emre Enstitüsü’nün konuğu oluyor

Düzyatan, Yunus Emre Enstitüsü’nün konuğu oluyor

10 Haziran 2020
Photo of Levent Yüksel evlendi

Levent Yüksel evlendi

9 Haziran 2020
Photo of Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı sağlığım olsaydı

Mehmet Ali Erbil: Keşke hiç servetim olmasaydı sağlığım olsaydı

7 Haziran 2020
Photo of Victoria Secret firmasına kayyum atandı

Victoria Secret firmasına kayyum atandı

6 Haziran 2020
Photo of Kolunda servet taşıyor!

Kolunda servet taşıyor!

6 Haziran 2020
Photo of Tişörtünün üzerinde kan lekesi tespit edildi

Tişörtünün üzerinde kan lekesi tespit edildi

6 Haziran 2020
Photo of Kylie Jenner hapisle yargılanabilir

Kylie Jenner hapisle yargılanabilir

2 Haziran 2020
Photo of Maske ve bikini kombini

Maske ve bikini kombini

1 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı