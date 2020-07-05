Dünya geneli ölü sayısı ise 533 bini aştı

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyon 380 bini, ölü sayısı ise 533 bini aştı. Diğer taraftan, Covid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya’da 1091, Meksika’da 523, Hindistan’da 610 kişi öldü. Rusya’da ise vaka sayısı 681 bin 251’e çıktı.

İRAN

İran’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte ülke genelinde 163 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bu, ülkede salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, toplam ölü sayısı da 11 bin 571’e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 2 bin 560 artışla 240 bin 438’e çıktığı İran’da, ağır hasta sayısı ise 3 bin 168 olarak açıklandı.

Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 736 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 681 bin 251’e yükseldi. Ülkede son bir günde ölenlerin sayısı 134 artarak 10 bin 161’e, iyileşenlerin sayısı 3 bin 871 artarak 450 bin 750’ye çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 29,8’inde semptom görülmedi.

BREZİLYA İNGİLTERE’Yİ GEÇTİ

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1091 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 64 bin 265’e, vaka sayısı da 37 bin 923 artarak 1 milyon 577 bin 004’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 312 bin 530 vaka ve 15 bin 996 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Ülkenin doğusunda bulunan Ceara eyaleti 120 bin 952 vaka sayısıyla Rio de Janeiro’yu geride bırakarak Brezilya’da salgından en çok etkilenen ikinci yer oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 876 bin 359 olarak kayda geçti. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika’da “salgının merkez üssü” olarak nitelendiriliyor. Brezilya, ölü sayısında İngiltere’yi geride bırakarak dünyada “ABD’den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke” olmuştu.

523 CAN KAYBI

Meksika Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 523 artarak 30 bin 366’ya ulaştı. Meksika’da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 914 artışla 252 bin 165’e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 152 bin 309 kişi iyileşti. Meksika’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs’ta 500’ü aşmıştı.

24 BİN 15 YENİ VAKA

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 610 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19’dan ölenlerin sayısı 19 bin 279’a yükseldi. Hindistan’da son 24 saatte 24 bin 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 673 bin 904’e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 409 bin 83 kişi iyileşti. Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4’üncü ülke konumunda bulunuyor.