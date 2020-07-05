suda belirsizlik

Türkiye’den KKTC’ye su aktaran ve deniz içerisindeki uzunluğu 66 kilometreye varan boru hattının, geçtiğimiz Ocak ayının ilk günlerinde kısmen parçalanması sonucu, KKTC’ye o tarihten beridir su transferi gerçekleşemiyor. Arıza üzerine açıklama yapan dönemin Türkiye Devlet Su İşleri Müdürlüğü (DSİ), hazırlıklar sonrası Haziran ayında tamirat işlerine başlanacağını ve su transferinin kısa bir süre sonra tekrar başlayacağını söylemişlerdi. Ayni açıklamada şöyle denmişti: “ Geçitköy Barajı’ında 9 Ocak tarihi itibarı ile su kotu 92 metredir. Son 2 yıl ortalaması itibarı ile bu miktar KKTC’nin 8 aylık su ihtiyacını karşılayabilir.” Yani baraj su rezervleri Ağustos ayının ilk yarısında sonlanır. Son dört kritik haftaya girmiş bulunuyoruz.

Bu kadar ciddi bir sorun yaşanırken “su tasarrufu” yönünde bir çağrı bile yapamayan hükümetin, sorunun kendisi hakkında henüz bir açıklama yapamaması akıllara çeşitli sorular getiriyor.

◦ 1- Barajdaki su sonlanmadan boru hattı tamir edilebilecek mi?

◦ 2- Barajdaki su miktarının güncel durumu ihtiyaçları hangi süre ile karşılayabilir?

◦ 3- Var olan ya da tamiratın gerçekleşmesi halinde gelecek olan suyun arıtma tesisine pompalanabilmesi için asgari miktar nedir? Tamirattan sonra asgari su miktarına ulaşabilmek için ek bir zamana ihtiyaç olacak mı?

◦ 4- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bir aksama olması halinde Türkiye’den su getirilmezden önce kullanılan su kuyularını yeniden devreye sokabilecek mi? Kuyulardan elde edilecek suyu arıtma tesisine aktaracak taşıma hatları var mı?

◦ 5- Kuyu sularının arıtılmadı mümkün değilse arıtılmadan belediyelere satılacak olan kuyu suları için halen geçerli olan 2.30 TL/metre küp fiyat devam mı ettirilecek?

◦ 6- Kuyu suları için belediyelerin ödeyecekleri ücretler Türkiyeli dağıtım şirketine mi devredilecek?

◦ 7- Arıtılmamış-kalitesiz kuyu suları halen olduğu gibi halka 5-7 TL/metreküp gibi yüksek fiyattan mı satılacak?