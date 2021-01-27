Bayraktar: Virüs agresif seyrediyor, ciddi tedbirler alınmalı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar bir programa telefonla bağlanarak pandemi ile ilgili gelinen son durumu değerlendirdi.

İşte Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bayraktar’ın söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“GÜNDE ORTALAMA 1 VEYA 2 HASTA YOĞUN BAKIMA ALINIR DURUMA GELİNDİ”

“Yoğun bakım ünitesinde 7 kişinin olduğu bilgisi doğrudur. Yoğun bakım uzmanlarımızdan Doktor Şükrü Onbaşı’nın da bize verdiği bilgi doğrultusunda artık günde ortalama 1 veya iki hasta yoğun bakıma alınır durumuna geldik”…

“VİRÜS AGRESİF SEYREDİYOR, CİDDİ TEDBİRLER ALINMALI”

“Ne yazık ki virüs daha agresif seyrediyor. Bu anlamda ciddi tedbirler alınması ve gerekli denetlemeleri biran önce artık daha ciddi ve virüs kadar agresif şekilde açıkçası yapılması gerekiyor. Çünkü şuan için gerek otellerimizde takip ettiğimiz gerekse karantina yataklı servislerimizde takip ettiğimiz hastalarımız var. ”

“VAKALARIMIZ HAFİF GRİPLE DEĞİL ZATÜRRE İLE BAŞVURUYOR”

“Vakalarımız artık hafif grip gibi değil. Zatürre ile bize başvuruyor. Ve bu zatürre ile başvurmalarının sonucunda ne yazık ki belli bir oranda hastamız daha öncesine göre daha yüksek bir oranda hastamız yoğun bakım ihtiyacı veya solunum desteğine ihtiyaç duyacak klinik vakalara ulaşıyor.”

“ACİL DURUM HASTANESİNDEKİ BLOĞUN BİRİNİ ŞUAN TAMAMEN DOLDURMUŞ DURUMDAYIZ”

“Vakalarımız bugün 20’ninde üstüne çıkmış olabilir. Bu da fazlasıyla ciddi bir artış. Artık şuan 20-30’lardan değil 40 ve 50 vakalardan bahsetmek söz konusu olabilir. Bu nedenle açıkçası hepimiz endişe duyuyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere Acil Durum Hastanesindeki bloğun birini şuan tamamen doldurmuş durumdayız. Enfeksiyon Servislerindeki yataklarımız dolmuş durumda. Ve bu anlamda da yer ihtiyacımız ortaya çıkacak. İyileşen hastalarımızı taburcu etmeye çalışsak da takipleri devam etmesi gereken ciddi miktarda hastamız söz konusu.”

“DİĞER İLÇELER YAYILMA İHTİMALİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ”

“Şuan endişe duyuyoruz. Taramalarla beraber pozitifleşen veya pozitif saptanan tüm hastalara ulaşmaya çalışırken, ne yazık ki kısmı iç göç yaşandığı için bundan 2-3 hafta sonrası için endişe duyuyoruz. Diğer ilçelerimize de yayılma ihtimalinden ötürü.”

“KORONANIN ŞU DÖNEMKİ SEYRİ KENDİ BAŞINA ÖLÜMCÜL HALE GELDİ”

“Yoğun bakımda şuan risk grubu yaşlarda olmayan hastalar bulunuyor. Koronanın şu dönemki seyri kendi başına zaten ölümcül hale gelmiş durumda. Virüsün akciğerde yarattığı tahribat ne yazık ki ölüme sebebiyet veriyor. Gencim bana bir şey olmaz, grip gibi geçip gidecek duruşu açıkçası bir iki haftadır ortadan kalkmış durumda.”