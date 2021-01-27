37 yaşındaki Eren Esentepe hayatını kaybetti

Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Eren Esentepe 37 yaşında Covid-19 sebebiyle vefat etti.
Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk Eren Esentepe 37 yaşında Covid-19 sebebiyle vefat etti. Eren Esentepe’nin bilinen bir hastalığı yoktu.
Ali Esentepe üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu:
Sözün bittiği yerdeyik…
Aslen Kıbrıslı Türk olup Londra’da ikamet etmekte bulunan kardeşim (Tahir,Esentepe) nin biricik oğlu,canımız yeğenim, Gencecik
37 yaşındaki ERENİ’MİZİ covid 19 yüzünden kaybettik.Acımızın büyüktür…
Tüm ailemize başsağlığı ve sabırlar diliyorum.Nurlarda uyu MELEK kalpli EREN mekanın cennet olsun…