Baybars: Tapu kayıtları yeniden incelenecek

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Dipkarpaz’da vatandaşlarla bir araya gelerek, son günlerde bazı çevrelerin maksatlı yayınları nedeniyle farklı yönlere çekilerek, kamuoyunda ciddi bilgi kirliliği yaratılan İskan konuları hakkında vatandaşları bilgilendirdi ve vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Dipkarpaz Altın Kum Cafe’de dün akşamüstü gerçekleşen ve yaklaşık iki bucuk saat süren toplantıda İçişleri Bakanı Baybars’a İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, bakanlık bürokratları ve bölge muhtarları da eşlik etti.

BAYBARS, DİPKARPAZ’DA YÜREKLERE SU SERPTİ

Dipkarpaz ve Sipahi köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza yıllardır gerçeklerin doğru anlatılmaması ve bu gibi hassas konuların bile maalesef seçim dönemleri bazı çevrelerce istismar edildiğini üzülerek görüyoruz diyen Bakan Baybars, “en temel insani hak olan barınma hakkı üzerinden, bu topraklarda yıllardır yaşayan vatandaşlarımız arasında huzursuzluk yaratmak için gerçek dışı, olgulara dayanmayan iddialarla, birliğimizi, dirliğimizi bozmak için konuyu çarpıtarak, huzursuzluk yaratmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi. Baybars,“bugün buraya gelme sebebim, sizlerle gerçekleri, olguları ortaya koyarak sorunlarınızı nasıl çözebileceğimizi anlatmaya ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğimizi bir kez daha söylemeye geldim”dedi.

Söz Konusu durum hakkında İskan Dairesi’nin yapmış olduğu bildirimlerin herhangi bir tahliye kararını içermediğinin altını çizen Bakan Baybars, KKTC devleti olarak 1983 sonrasında verilen tapu ve kayıtların dikkate alındığını ve devletin önceliğinin her zaman vatandaşlarının hakkını hukuk çerçevesinde korumak olduğunu belirtti.

Baybars, yapılan bildirimler, mevcut yasalar ve 27.02.2008 tarihinde Bakanlar Kurulunun İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 3. Maddesi altında yapılmış olan S(K-II) 518-2008 sayılı kararnamesine bağlı olarak, vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine yürürlükteki yasal mevzuat dikkate alınarak, bu statüdeki taşınmazlara yönelik yasal durum hakkında bilgi verilmesinden ibaret olduğunu söyleyerek, buralarda 30-40 yıldır yaşayan vatandaşlarımızın yasal haklarının korunması devletin en önemli önceliğidir” dedi.

Bakan Baybars, tüm olguları ortaya koyduktan sonra yıllardır ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkan aslında “Yerleşik Rum” olmayanların, çeşitli usulsüz ve yasadışı yollarla elde ettiği taşınmazlar varsa bu konudaki iddiaların üzerine gidilerek, devlet olarak gerekenin yapılması, yeni şartlar, gelişmeler ve hukuk çerçevesinde adım atılması gerekliliğine inandığını ifade etti.

BAYBARS, “HİÇBİR VATANDAŞIMIZ HUZURSUZ OLMASIN, DEVLET HER ZAMAN YANINIZDADIR” DEDİ

Dipkarpaz ve Sipahi bölgesinde 30-40 yıldır yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızın, yıllardır oturdukları evlerin, statüleri üzerinden yaşadıkları sıkıntıların çözümünü sağlamak, bu durumun her seçim belli çevrelerce istismar edilmesinin önlenmesi ve vatandaşlarımız arasında huzursuzluk yaratılmasının önüne geçilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Bakan Baybars, vatandaşların halen oturmakta olduğu konutları için, tapu kayıtlarının yeniden çok yönlü incelenmesi, polis araştırmasının güncellenmesiyle yeniden kayıtların kontrol edilmesi yönünde gerekli talimatları ilgili bölümlere verdiğini belirtti.

Bakan Baybars, devlet olarak sizlere gerçekler üzerinden yasal haklarınızı teslim etmeliyiz ki, bu gibi kafa karışıklıkları yaratılarak hiç kimse sizleri aldatamasın. Sadece bu konuda değil her konuda verilen sözlerin gerçek olması için olgular üzerinden konuların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Baybars, “hiçbir vatandaşımız huzursuz olmasın, devlet her zaman yanınızdadır, bizlerin de bu akşam burada olmamızın nedeni de budur”dedi. Baybars, son olarak toplantıya katılan çok sayıda vatandaş olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi ve herkese teşekkür ederek “bu topraklarda kök salmak için yüzyıllardır bir varoluş mücadelesi veriyoruz ve bu mücadelemizden de kimse bizleri geri tutamaz” diyerek sözlerini noktaladı.