Gitar ve keman bir arada

EĞLENCE ŞAH’LANDI:

Barfly’da yaşanan eğlencede Arda Gündüz ve Taner Şah’ın keyif dolu performansıyla konuklara müzik dolu bir gece yaşadı

Lefkoşa içinin uğrak eğlence mekanlarından Barfly geçtiğimiz Cuma gecesi oldukça geniş bir kalabalığı ağırladı. Gitarda ve vokalde Arda Gündüz’ün, kemanda ise Taner Şah’ın performans sergilediği geceye hem çiftler hem de aile ve arkadaş gurupları yoğun bir ilgi gösterdi.

Hem hareketli hem de duygusal şarkılarla stres atan konukların masaları başındaki keyfine diyecek yoktu.

Doğum günü kutlamalarının da yapıldığı mekanda konuklar zaman zaman ikiliye eşlik etti. Mekanın doludizgin eğlenceleri önümüzdeki günlerde de yaşanmaya devam edecek.