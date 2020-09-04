Magazin

Gitar ve keman bir arada

4 Eylül 2020
Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin,

EĞLENCE ŞAH’LANDI:
Barfly’da yaşanan eğlencede Arda Gündüz ve Taner Şah’ın keyif dolu performansıyla konuklara müzik dolu bir gece yaşadı

Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin,

Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin,

Lefkoşa içinin uğrak eğlence mekanlarından Barfly geçtiğimiz Cuma gecesi oldukça geniş bir kalabalığı ağırladı. Gitarda ve vokalde Arda Gündüz’ün, kemanda ise Taner Şah’ın performans sergilediği geceye hem çiftler hem de aile ve arkadaş gurupları yoğun bir ilgi gösterdi.

Hem hareketli hem de duygusal şarkılarla stres atan konukların masaları başındaki keyfine diyecek yoktu.

Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin,

Doğum günü kutlamalarının da yapıldığı mekanda konuklar zaman zaman ikiliye eşlik etti. Mekanın doludizgin eğlenceleri önümüzdeki günlerde de yaşanmaya devam edecek.

Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin, Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin, Barfly, Arda Gündüz, Taner Şah, Lefkoşa, magazin,


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Survivor 2020’de finale kim kaldı?

Survivor 2020’de finale kim kaldı?

14 Temmuz 2020
Photo of Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemi

Ozan Güven hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemi

13 Temmuz 2020
Photo of Survivor’a veda eden isim Berkan oldu

Survivor’a veda eden isim Berkan oldu

13 Temmuz 2020
Photo of Sports Illustrated kapağında ilk trans model

Sports Illustrated kapağında ilk trans model

12 Temmuz 2020
Photo of Meryem Uzerli İspanya’da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday

Meryem Uzerli İspanya’da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday

12 Temmuz 2020
Photo of Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie

Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie

9 Temmuz 2020
Photo of Acun Ilıcalı’nın torunundan ilk fotoğraf

Acun Ilıcalı’nın torunundan ilk fotoğraf

9 Temmuz 2020
Photo of Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

8 Temmuz 2020
Photo of Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

6 Temmuz 2020
Photo of Sıla’nın Karanfil klibi yayından kaldırıldı

Sıla’nın Karanfil klibi yayından kaldırıldı

5 Temmuz 2020
Başa dön tuşu
Kapalı