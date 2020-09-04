Magazin
Girne’de duygusal gece
KALPLERE DOKUNDU:
Girne’de hizmet veren Myata Lounge, Mustafa Toprak Özdemir’in performansıyla konuklarına duygu dolu bir gece yaşattı
Girne’de konuklarına farklı tarzlarda müzik ziyafeti sunan Myata Lounge, geçtiğimiz Cumartesi akşamı son zamanlarda yıldızı parlayan genç sanatçı Mustafa Toprak Özdemir hayranları ile buluşturdu.
Sevenleri tarafından büyük ilgi gören Özdemir okuduğu şiirlerle gecede duygu dolu anlar yaşattı.
Konser sonrası kabin başına geçen adamızın tanınmış djlerinden Serdar Bingol setleri ile eğlenceyi adeta doruklara taşıdı.