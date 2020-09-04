Kıbrıs

Bektaş isyan etti: Haklı değil sağlıklı olmak istiyorum

4 Eylül 2020
Gülsüm Bektaş

Türkiye’ye gidip KKTC’ye döndükten sonra 5 gün ev izolasyonunda kalan Gülsüm Bektaş, PCR testi için para istenmesini eleştirdi.

Ülkeye yurt dışından giriş yapan KKTC vatandaşlarının diğer ülke vatandaşlarından farkının olmaması gerektiğini söyleyen Gülsüm Bektaş, “bizden hem para istiyorlar, hem de test sonucunu 8 değil 24 saatte veriyorlar” diyerek isyan etti.

Kendisine “izole olmana gerek yoktu” denildiğini de söyleyen Bektaş, sağlık bakanlığındaki yetkililerin ise bu duruma “haklısınız” demekle yetindiğini açıkladı.

Bektaş’ın paylaşımı şöyle:

Geçen cumartesi gün mezun olan kızımın eşyalarını taşımak zorunda oldugumdan 16 saatliğine Türkiye’ye gitmem gerekti. Gitmeden 3 gün önce PCR testimi yaptırdım. Bakanlar kurulunun kararına göre bu gibi kısa giriş çıkışlarda 3 gün önce 5 gün sonra kuralı var. Yani geldikten 5 gün sonra da ikinci PCRi yaptırmak gerekiyor. Kurallara uyan ve ailesini gozeten bir vatandaş olarak 5 gün kendimi izole ettim ve bugün sabah PCR testimi yaptırmak üzere ayaktan tanı merkezine geldim. PCR testi için ücret talep ettiklerini ve 24 saat sonra sonuç alacağımı söylediler. Bu arada da gayet laubali bir sekilde izolemin gerekmediğini belirttiler. Simdi yetkililere açıkça soruyorum. Ben bir K.K.T.C vatandaşı olarak sinir kapısından giren başka bir ülke vatandasindan neden farklıyım. Onun testi bedava ve 8 saat sonuç alınır şekilde yapiliyorken benimki hem paralı hem de 24 saatte ancaa sonuç veriyor. Bu 5 gün sürede insanlardan izolasyon beklemiyorsanız bu süre niye var. Pozitifse bu kişi 5 gün boyunca herkese bulaştırmaz mi? Konuştuğum bakanlık yetkilileri de sadece haklı olduğumu soylemekle yetiniyorlar çünkü ellerinde bir yaptırım yok. Ben artık haklı değil SAGLİKLİ olmak istiyorum.


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