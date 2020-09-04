Dünya

Yeni Zelanda’da 3 ay sonra ilk kez COVID-19 kaynaklı ölüm yaşandı

4 Eylül 2020
Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’da 3 ay sonra bir kişi yeni tip corona virüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşanan can kaynbının ardından başbakan Jacinda Ardern, corona virüs kısıtlamalarının en az Eylül ortasına kadar uzatıldığını duyurdu.


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