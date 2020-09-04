Yeni Zelanda’da 3 ay sonra ilk kez COVID-19 kaynaklı ölüm yaşandı

Yeni Zelanda'da 3 ay sonra bir ki\u015fi yeni tip corona vir\u00fcs (COVID-19) nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Ya\u015fanan can kaynb\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015fbakan\u00a0Jacinda Ardern, corona vir\u00fcs k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n en az Eyl\u00fcl ortas\u0131na kadar uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nYeni Zelanda'n\u0131n Auckland kentinde 3 ay sonra\u00a0d\u00f6rt ki\u015filik bir ailede COVID-19 tespit edilmesi \u00fczerine\u00a0\u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc seviye karantina \u00f6nlemleri, ge\u00e7ti\u011fimiz ay geri getirilmi\u015fti.\r\n\r\n\u00dclkede 24 May\u0131s'tan bu yana ilk kez corona vir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcm ise bug\u00fcn ya\u015fand ve Yeni Zelanda'da\u00a0COVID-19\u00a0kaynakl\u0131 toplam can kayb\u0131 23'e y\u00fckseldi.\r\n\r\nYeni Zelanda Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 50'li ya\u015flar\u0131nda\u00a0Auckland'ya ya\u015fayan adama ge\u00e7ti\u011fimiz A\u011fustos ay\u0131nda\u00a0corona vir\u00fcs\u00a0te\u015fhisi konulmu\u015ftu.\r\nAUCKLAND\u00a0TET\u0130KTE\r\nSa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00fclkede 5 yeni corona vir\u00fcs vakas\u0131n\u0131n daha tespit edildi\u011fini duyurdu. Ba\u015fbakan Jacinda Ardern ise, COVID-19'un yay\u0131lmas\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na almak i\u00e7in getirilen k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n en az\u0131ndan Eyl\u00fcl ortas\u0131na kadar y\u00fcr\u00fcrl\u00fckte kalaca\u011f\u0131n\u0131\u00a0ifade etti.\r\n\r\nYeni Zelanda'da \u015fu ana dek bin 764 ki\u015fiye yeni tip corona vir\u00fcs tan\u0131s\u0131 konulurken 23 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, bin 630 ki\u015fiise iyile\u015fti.\r\n\r\n\u00dclkenin en b\u00fcy\u00fck \u015fehri olan Auckland'da 102 g\u00fcn sonra ilk vakan\u0131n A\u011fustos ortas\u0131nda tespit edilmesinin ard\u0131ndan ba\u015fbakan Ardern, vatanda\u015flardan zorunlu olmad\u0131k\u00e7a evden \u00e7\u0131kmamalar\u0131 istemi\u015fti.\r\n\r\n\u00d6te yandan,\u00a0\u00fclkede 19 Eyl\u00fcl'de yap\u0131lmas\u0131 planlanan genel se\u00e7imlerde ertelendi.\r\n\r\n