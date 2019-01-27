Başkentte “Karayel” esti

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Surlariçi’nde hizmet veren Barricade’de Fikri Karayel’in şarkıları konuklarını mest etti

Lefkoşa, Surlariçi’nde hizmet veren Barricade Lounge&Bar, önceki akşam müzik çalışmalarını zaman zaman İstanbul’da sürdüren Fikri Karayel’i sahnesinde ağırladı. Konuklarına müzik dolu saatler yaşatan Karayel, hareketli şarkılarıyla geceye katılanları şarkılarıyla mest ederek eğlenceyi doruğa ulaştırdı.

“Morg”, “Küçük Kardeşim”, “Trenler”, “Okudum da öğrendim” gibi sevilen şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Fikri Karayel hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.