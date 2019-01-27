KıbrısMagazin

Başkentte “Karayel” esti

27 Ocak 2019

CANLI MÜZİK KEYFİ:

Surlariçi’nde hizmet veren Barricade’de Fikri Karayel’in şarkıları konuklarını mest etti

Lefkoşa, Surlariçi’nde hizmet veren Barricade Lounge&Bar, önceki akşam müzik çalışmalarını zaman zaman İstanbul’da sürdüren Fikri Karayel’i sahnesinde ağırladı. Konuklarına müzik dolu saatler yaşatan Karayel, hareketli şarkılarıyla geceye katılanları şarkılarıyla mest ederek eğlenceyi doruğa ulaştırdı.
“Morg”, “Küçük Kardeşim”, “Trenler”, “Okudum da öğrendim” gibi sevilen şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Fikri Karayel hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Aydın Denktaş yeniden yoğum bakıma kaldırıldı

27 Ocak 2019

Turizmde yeni hedef, yerli işgücü ve ürün kullanımı

27 Ocak 2019

Hamitköylüler asfalt istiyor

27 Ocak 2019

Federasyon hala bir seçenek

27 Ocak 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı