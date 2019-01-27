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Asya’da yarı finalistler belli oldu

27 Ocak 2019

2019 Asya Kupası yarı finalinde İran ile Japonya bugün, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ise yarın karşı karşıya gelecek

2019 Asya Kupası’nın son çeyrek final maçında Avustralya’yı 1-0 yenen Birleşik Arap Emirlikleri, yarı finalde Katar’ın rakibi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin El Ayn kentindeki Hazza bin Zayed Stadı’nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri, 68. dakikada Ali Mabkhout’un golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale kaldı.
Yarı finalde İran ile Japonya bugün, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ise yarın karşı karşıya gelecek.

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