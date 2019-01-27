Beşinci ayak Çakmak’ın

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Lokali’nde yapılan Kulüplerararası Ferdi Darts Şampiyonası’nın beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Lefkoşa Darts Birliği Sporcusu Tonguz Çakmak kazandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerararası Ferdi Darts Şampiyonası’na beşinci ayak müsabakalarıyla devam edildi.

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) Lokali’nde geçtiğimiz gün yapılan beşinci ayak müsabakalarında birinciliği Lefkoşa Darts Birliği Sporcusu Tonguz Çakmak kazandı.

Tonguz Çakmak finalde Minareliköy’den Cemal Gingi’yi mağlup etti.

Üçüncülüğü Lefkoşa Darts Birliği’nden Tahir Çaltinoğlu, dördüncülüğü Güzelyurt Darts Birliği’nden Hasan Bozbeyli kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini KKDF Yönetim Kurulu Üyesi Emir Kasapoğlu tarafından verildi.

Ferdi Puanlama İlk 5

Sporcu Takım Puan

1.Hasan Yıldıran Minareliköy 59

2.Salim Özeren Minareliköy 55

3.Cemal Gingi Minareliköy 51

4.Elmas Çocuk LSB 36

5.Faik Amcaoğlu Gönyeli 31

Takımsal Puanlama İlk 5

Takım Puan

1.Minareliköy 238

2.Gönyeli Av.At.K. 133

3.Lefkoşa Darts Birliği 131

4.Lefkoşa Spor Birliği 103

5.Cihangir 93