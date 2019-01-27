Antalya darmadağın

Şiddetli yağış, fırtına ve hortum Antalya’yı savaş alanına çevirdi. İlçelerde de ağır zararlara neden olan afet, 2 kişinin de yaşamını yitirmesine neden oldu

Antalya’da 3 gün etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya’da 24 Ocak’tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.

Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına halen etkisini sürdürüyor. Hızı zaman zaman 90 kilometreyi aşan fırtınanın etkisiyle özellikle Antalya’nın batı ilçeleri Kemer, Kumluca ve Finike’de hortumlar oluştu. Hortumlar nedeniyle 14 kişi yaralandı.

Bahçede portakal toplarken kafasına çarpan sert cisim nedeniyle ağır yaralanan Berivan Karakeçili (13) ile hortumun sürüklediği Bayram Demir (40) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Demir’in cenazesi Finike Sahilkent, Karakeçili’nin cenazesi ise memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.

Hortum arabayı dereye sürükledi

Kemer Sanayi Sitesi önünde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar ile babasını ziyarete giderken hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kayboldu.

Dere suyuna kapılan araçta kaybolan üniversite öğrencisi Acar’ı bulmak için çalışma başlatıldı.

Hortum hastanenin çatısını aldı

Kemer’de hortum nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin çatısı açıldı, bahçesindeki onlarca ağaç devrildi. Çatı parçaları ve ağaçların devrildiği hastanenin otoparkındaki yaklaşık 100 otomobilde hasar oluştu. Hastanede tedavi gören bazı hastalar, yaşanan sorun nedeniyle Antalya’daki hastanelere sevk edildi.

Kumluca, Finike ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış, fırtına ve hortumlar nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü. Kent genelinde çok sayıda portakal ve nar bahçesini su bastı.

Su taşkınları yaşandı

Kumluca’da etkili olan fırtına Karatepe Stadı’nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu. Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl’de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.

Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı’nda meydana gelen hortum nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı. Çok sayıda tekne ve bot zarar gördü. Dev dalgaların oluştuğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin rengi de sel suları nedeniyle değişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, doğal afetlerden etkilenen alanlarda inceleme yaparak, vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Fırtına ve hortum Havalimanı’nı vurdu

Önceki gün kentin batısındaki Kemer ve Kumluca ilçelerinde büyük hasara neden olan, iki kişinin ölümüne, bir üniversite öğrencisinin de derede kaybolmasına yol açan sağanakla birlikte gelen fırtına ve hortum dün de Antalya Havalimanı’nı vurdu.

Havalimanının hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık olduğunu, herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Karaloğlu, meteoroloji bölge ve havalimanı müdürlüklerinden alınan bilgiler doğrultusunda şu anda havanın ağırlığının geçtiğini, Antalya’nın doğusuna doğru devam ettiğini bildirdi. Karaloğlu, “Antalya’nın doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve Alanya bölgesinde yağışın devam edeceğini, Antalya merkez ve batısında bugün ve yarın sağanak yağışların daha düşük hızlı rüzgarlarla devam edeceğini ifade edebiliriz.” bilgisini paylaştı.