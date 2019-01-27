Kıbrıs

Sebzeye soğuk darbesi

27 Ocak 2019

Soğuk hava seralarda rekoltenin düşmesine neden oldu. Düşen rekolte fiyatlara yansıdı. Düşük hava sıcaklığı hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etti

ÜRETİMİ SOĞUK ÇARPTI:

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Kargı: Bu sene kışın ağır geçmesi ile seracılar zor günler yaşıyor. Soğuk sebzelerin gelişimini olumsuz etkiledi. Hastalıklar arttı rekolte düştü. Domates küf ve kök erimesi gibi hastalıklardan heba oldu

“SOĞUK FİYATLARI ISITTI”:

Kargı: Rekolte düştü, piyasada ürün azaldı fiyatlar ısındı ve arttı. En çok tüketilen sebze olan domates ve salatalığın seradan alınış fiyatı 6-7 TL’ye yükseldi. Domates ve salatalık markette 10-12 TL’ye çıktı

“TARIMDA PLANLAMA ŞART”:

Kargı: Fiyatın düşmesi için üretimin artması gerekir. Devlet üretimi ve verimliliği artırmak için tarımda planlama yapmalı. Henüz bu konuda adım atıldığını görmedik. Sistem olmadan tarımdaki sorunlar aşılamaz

Eniz Orakcıoglu

Günden güne yükselen meyve ve sebze fiyatları pazara ve marketlerin manav reyonlarına uğrayan vatandaşların tepkisine neden oludu. Hafta sonu pazarda 10 TL’den satılan domates- salatalık marketlerde 12,50’ye kadar varan fiyatlarla müşteri bekliyor. Öte yandan sadece domates ve salatalık değil birçok sebze ve meyvenin fiyatları uçmuş durumda. Seracılar ise bu fiyat yükselişini soğuk havalar sebebi ile rekoltenin düşmesine ve tarımda plansızlığa bağlıyor.

Kargı: Soğuk hava fiyatları yükseltti

Tatlısu Seracılar Birliği Başkanı Mithat Kargı, özellikle sebze fiyatlarındaki yükselişin sebebi olarak soğuk havaları gösterdi. Soğuk

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