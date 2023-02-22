Başkan Uluçay, hükümet yetkilileri ile GMTMK’yı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay beraberlerindeki bir grup heyet ile birlikte Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti.

Ziyarette GMTMK Müdürü Savaş Moralı, acılı aileler ve okul öğretmenleri ile bazı öğrenciler hazır bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, Adıyaman’da ilk günden beri acılı aileleri yalnız bırakmayan ve tüm ailelerin yanında olan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na ve tüm imkanları seferber eden Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

Ziyarette, “Şampiyon Melekler Anıtı”nın Gazimağusa’da hangi bölgelere yapılacağı konusunda Başkan Uluçay’ın önerileri üzerine aileler ile görüş alışverişinde bulunulurken, Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısını yaşatmak adına Bakanlar Kurulu’nda karara bağlanan kapalı spor salonu ile ilgili de girişimlerin yapıldığını kaydetti.

GMTMK binaları ile ilgili endişenin de dile getirildiği ziyarette, yaşanan deprem felaketi sonrasında devlet okulları binalarının güvenilirliği hususunda çalışmalar başlatıldığını yineleyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, uzmanların söz konusu raporları 10 gün içerisinde tamamlayacağını bildirdiğini ifade ederek, raporlar ışığında GMTMK binaları için de en sağlıklı çözümlerin üretileceğine dikkat çekti.

Söz alan acılı aileler Adıyaman’da İsias Otel yöneticileri ile ilgili yasal süreç hakkında da bilgi istedi, GMTMK Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni ise aileler ile görüşmeleri ve yaşanılanlardan yola çıkarak deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat tarihinde sosyal medyada yaydıkları yalan haberlerle aileleri daha da acıya boğan bazı basın mensupları ile ilgili de bir yaptırım uygulanmasını talep etti.

İsias Otel’in yasal süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, ilk günden beri Dışişleri Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile gerekli girişimlerde bulunulduğunu, kendisinin de TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı bizzat telefonda arayarak sürecin takipçisi olunacağını bildirdiklerini kaydetti. Sorulan soru üzerine tarafımızdan şikayet başvurusu yapıldığını ve otel yetkililerinin bu sayede tutuklandığını ifade eden Başbakan Üstel, davanın sürecinin adım adım takip edileceğini ve kamuoyu ile de paylaşılacağını belirterek, dava süreci ile ilgili de Meclis’te de, Oğuzhan Hasipoğlu’nun başkanlık yaptığı bir izleme komitesi kurulduğunu kaydetti. Çıkan haberlerle ilgili de “Sosyal Medya çıktı mertlik bozuldu” diyen Başbakan Ünal Üstel, devletin sosyal medya ile ilgili bir yaptırım gücü bulunmadığını, bununla ilgili yasa tasarısının Meclis’e getirildiğinde ise tepki ile karşılandığını ifade ederek, bu konuda da bir girişim yapılacağını söyledi. Başbakan Üstel, ailelerin otel ile ilgili yasal süreç konusunda müsterih olmasını, bu konu için Başbakanlık ile temasta olmalarını kaydetti.