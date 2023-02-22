İzcan: BKP, Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylediklerini yok hükmünde saymaktadır - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İzcan: BKP, Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylediklerini yok hükmünde saymaktadır

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İzzet İzcan

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendinden farklı düşünenleri ülkeden kovacak kadar ileri gitmesini kınadı.

“ Zorla kendini Dış İşleri Bakanı yaptıran Tahsin Ertuğruloğlu hiç kimseyi bu ülkeden kovma hakkına sahip değildir “ diyen İzzet İzcan, ”  Demokrasiyi içine sindiremeyen, insanlar arasında ayrım yapan zihniyet, yıkılmaya mahkumdur “ dedi.


Demokrasilerde tüm farklı görüşlere saygının esas olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu memleketin tüm Kıbrıslıların ana yurdu olduğunu ve kardeşçe barış içinde yaşayacaklarını vurguladı.

“ BKP, Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylediklerini yok hükmünde saymaktadır “ diyen İzzet İzcan, sevgi, barış ve kardeşliğin, nefret ve düşmanlığı yok edeceğinden halkımızın emin olmasını istedi .

 

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Tags:birleşik kıbrıs partisiizzet izcanTahsin Ertuğruloğlu
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