İzcan: BKP, Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylediklerini yok hükmünde saymaktadır

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Dış İşleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun kendinden farklı düşünenleri ülkeden kovacak kadar ileri gitmesini kınadı.

“ Zorla kendini Dış İşleri Bakanı yaptıran Tahsin Ertuğruloğlu hiç kimseyi bu ülkeden kovma hakkına sahip değildir “ diyen İzzet İzcan, ” Demokrasiyi içine sindiremeyen, insanlar arasında ayrım yapan zihniyet, yıkılmaya mahkumdur “ dedi.

Demokrasilerde tüm farklı görüşlere saygının esas olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu memleketin tüm Kıbrıslıların ana yurdu olduğunu ve kardeşçe barış içinde yaşayacaklarını vurguladı.

“ BKP, Tahsin Ertuğruloğlu’nun söylediklerini yok hükmünde saymaktadır “ diyen İzzet İzcan, sevgi, barış ve kardeşliğin, nefret ve düşmanlığı yok edeceğinden halkımızın emin olmasını istedi .