“Basına destek vermeyecekseniz kapatın, ‘basını susturan hükümet’ olarak tarihe geçin”

Basın sektöründe örgütlü sekiz sendika, dernek ve birlik, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya; Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Dış Basın Birliği, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), Kameramanlar Birliği ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) imza koydu.

Yazılı açıklamada, basın sektörünün “açık sektör” kapsamına alındığı ancak gelirlerin sıfırlandığı belirtilerek, “basın emekçilerine maaş desteği vermemek, aslında medyayı susturmak ve kapatmakla eş anlamlıdır” denildi.

Açıklamada, “Eğer basın sektörünü̈, gazetecileri sabahlara kadar uykusuz, ayakta, kapılarınızda sizleri beklesin diye ‘açık’ bırakacak ve hiçbir destek vermeyecekseniz, kapatınız” ifadelerine yer verildi.

Yüzlerce gazeteci ve basın emekçisinin görevi uğruna sağlığını tehlikeye attığı, bunun yanı sıra “işsiz, aşsız, maaşsız” kalma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, “Yeniden hatırlatıyoruz; Gazeteciler ve basın emekçileri kamu görevı̇ yapıyorlar. Her daim görevdeyiz ancak en temel gelirlerimizden yoksunuz. Hizmet, üretim, özveri anlamında açık, gelir ve güvence anlamında kapalıyız. İşbirliği çağrısı yapıyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Basın sektörüne, emekçi ve gazeteci odaklı verilecek destek, sizlerin sesinize, sözünüze ve toplumun özgürlüğüne verilecek destektir.

Tam da bu nedenle hükümetin açıklayacağı destek paketine basının da dahil edilmesi ve kayıtlı her basın kuruluşuna çalıştırdığı basın emekçisine oranında destek verilmesi talep ediyoruz.

Toplumun doğru bilgilenme hakkı için destek istiyoruz.

Sağlığımız için bilimsel kriterlerde verilecek her kararın sonuna kadar destekçisiyiz.

Talebimiz basın örgütleri ve temsilcileri olarak karar alma süreçlerinde yer almaktır.

Sağlığımızı ve özgürlüklerimizi birlikte koruyacağız!”