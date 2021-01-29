Shell, Nijerya’daki çiftçilere tazminat ödeyecek

Hollanda’daki Lahey Temyiz Mahkemesi, dünyanın ikinci büyük petrol şirketi Shell’in, Nijerya’daki tarım arazilerini kirleten petrol sızıntısından sorumlu olduğuna hükmetti. Shell, sızıntıdan zarar gördükleri gerekçesiyle davacı olan dört Nijeryalı çiftçiye tazminat ödeyecek. Bu karar, petrol kirliliğinden etkilenen diğer çiftçiler için de emsal teşkil edecek.

Nijerya’nın güneyindeki Nijer Deltası’nda yıllardır devam eden petrol sızıntısı nedeniyle, Belçika’nın yüzölçümüne eşdeğer bir toprak parçası kirlendi.

Tarım arazileri ve balık çiftliklerinin, petrol kirliliğinden etkilendiğini belirten Nijeryalı dört çiftçi, 13 yıl önce Shell aleyhine dava açtı.

Çevre Savunma Örgütü (Millieudefensie) tarafından da desteklenen dava süreci, Lahey Temyiz Mahkemesi’nin verdiği kararla sonuçlandı. Mahkeme, Shell Nijerya’nın, petrol sızıntısı ve kirlilikten sorumlu olduğuna karar verdi.

Shell, bu karar doğrultusunda Nijeryalı çiftçilere tazminat ödeyecek. Mahkeme, yaklaşık 15 yıldır kirlilik nedeniyle tarım ve balıkçılık yapamayan çiftçilere ödenecek tazminat miktarını, ayrı bir oturumda belirleyecek.

Karar, petrol kirliliğinden etkilenmiş diğer Nijeryalı çiftçiler için de emsal teşkil edecek.

Mahkeme, ana şirket olan İngiltere-Hollanda ortaklığındaki çok uluslu Shell şirketinin olaydan sorumlu olmadığını belirtti. Ancak çok uluslu şirket yönetiminden, sızıntı tespit sistemi oluşturarak, yeni sızıntı ve kirliliğin önlenmesi için gerekli adımı atmasını istedi.