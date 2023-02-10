Başbakanlık: İsias Otel enkazında, KKTC kafilesinden iki cansız beden daha çıkarıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Başbakanlık: İsias Otel enkazında, KKTC kafilesinden iki cansız beden daha çıkarıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
adıyaman kktc enkaz

Başbakanlık, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen çalışmalar neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuk ve velilerden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldığnı açıkladı.

Yapılan açıklamada “Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.  Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.


Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 24’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 37, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 11’dir” denildi.

Enkazdan çıkarılanların bu akşam saatlerinde havayoluyla KKTC’ye getirilmesi bekleniyor.

Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
2
Huzurlu
Hahaha
3
Hahaha
Üzüldüm
1
Üzüldüm
Hayran Kaldım
2
Hayran Kaldım
Facia
1
Facia
1 Shares
×

Share this post!

Tags:AdıyamandepremenkazKKTCölüm
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar