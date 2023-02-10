Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 875’e yükseldi. Yaralı sayısı 79 bin 717, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felakete ilikin son durumu açıkladı. Depremin 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 875’e yükseldi. Yaralı sayısı 79 bin 717, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.
Depremlerin ardından bölgede 1400’den fazla artçı deprem meydana geldi.
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