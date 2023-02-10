Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 875’e yükseldi. Yaralı sayısı 79 bin 717, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı. Enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum - 2

 


7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana geldi. 7,7’lik bu depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum - 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum - 4

 

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, felakete ilikin son durumu açıkladı. Depremin 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 19 bin 875’e yükseldi. Yaralı sayısı 79 bin 717, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.

Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum - 5

Depremlerin ardından bölgede 1400’den fazla artçı deprem meydana geldi.

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Tags:AFADcan kaybıdepremTürkiyeyaralı
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