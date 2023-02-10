Türkiye'deki depremlerde can kaybı 20 bini aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Türkiye’deki depremlerde can kaybı 20 bini aştı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Türkiye deprem

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 52 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanı Koca: “Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın, acil müdahalenin ardından hava, kara ambulansları ve deniz araçlarıyla bölge dışı illere transferi sağlandı.” Dedi.


Bakan Koca, kimliği bilinemeyen hastaların dijital fotoğraflarını eşleştirme için özel yazılıma yüklendiğini, önemli kısmının kimlik bilgilerine ulaşılacaını umduğunu kaydetti.

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Tags:can kaybıdepremölümtürkiye deprem
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