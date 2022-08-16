Başbakan Üstel: Personel alımında eğitim, terfide liyakat için yasal düzenleme yapılacak

Başbakan Ünal Üstel bugün Girne’de devlet dairelerini ziyaret ederek, sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda yetkililerden ilk elden bilgi aldı.

Ziyaretleri sonrasında, BRT’ye açıklamada bulunan Başbakan Üstel, vatandaştan gelen sorunlara çözüm üretmek için daire müdürleri ve yetkilileri ile bire bir görüştüklerini, bu ziyaretlerin tüm ilçelerde devam edeceğini kaydetti.

Kamu reformuna ilişkin ip uçları da veren Başbakan Üstel, kamuda terfi ve istihdamların liyakat ve eğitime göre yapılacağını, bunun için gereken yasal düzenlemenin de hazırlanacağını kaydetti.

Kamu çalışanlarının yer değiştirmesi konusunda da yasal düzenleme gerekmesi halinde yapılacağını ifade eden Başbakan, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğinin altını çizdi.