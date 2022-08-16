İzcan: Elektrik Kurumunu bu hale düşürenler yargılanmalıdır.

Birleşik Kıbrıs Partisi Gene Başkanı İzzet İzcan, KIB-TEK’in bu şekilde yaşamasının mümkün olmadığını belirterek, “ KIB-TEK halkı cezalandıran bir kuruma dönüşmüştür “ dedi.

“ KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın yaptığı yolsuzluklar nedeni ile 18 ay hapse mahkum olması, kurumun içinde bulunduğu suistimal ve usulsüzlükleri gözler önüne sermiştir “ diyen İzzet İzcan, Elektrik Kurumunun bu şekilde devam edemeyeceğini vurguladı.

Elektrik Kurumunu bu hale düşürenler yargılanmalıdır.

Kurumda yedek parça sıkıntısı yaşandığını, kendi üretmesi durumunda 2 milyon dolara mal olacak elektrik enerjisini, Güney Kıbrıs’tan 6 milyon dolara aldığını, Türkiye’den hibe edilen santrallere, 12 milyon TL yerine 33 milyon TL yakıt gideri ödendiğini, elden yakıt alımı adı altında 33 dolar tonu olan yakıt taşıma ücretine, 150 dolar ödendiğine ve borç batağına saplandığı için bankalara ödediği fahiş faizleri maliyete yansıttığına dikkat çeken BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, böyle bir kurumun topluma hiçbir faydası olmadığını belirterek, kurumu bu hale düşürenlerin yargılanmasını talep etti.

Göz göre göre hırsızlık yapıldığını dile getiren İzzet İzcan, Elektrik Kurununun özerkleştirilerek siyasi iktidarların arpalığı olmaktan çıkartılıp denetim altına alınmasını istedi.