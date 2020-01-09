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Başbakan Tatar, yarın İstanbul’a gidiyor

9 Ocak 2020
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar, son günlerde bölgemizde meydana gelen siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep etmiş olduğu randevuya gitmek üzere yarın İstanbul’a gidiyor.

Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarın öğleden sonra görüşecek.

Başbakan ve beraberindeki heyet yarın saat 09.25’de İstanbul’a gidecek ve temaslarını tamamlamasının ardından aynı akşam saat 22.05’de yurda dönecek.



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