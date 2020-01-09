KıbrısManşet

İskele Belediyesi, İskele – Boğaz yoluna dikkat çekti

9 Ocak 2020

İskele Belediyesi, yağmur ve fırtınanın yollara verdiği hasarlara müdahale ettiklerini ancak İskele-Boğaz anayolunun çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

İskelel Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyesi personeli İskele Boğaz’da fırtınanın da etkisiyle şiddetlenen dalgaların neden olduğu hasara müdahale etti ve yol kenarında bulunan kaldırımın hasar gördüğü bölgeyi güvenlik şeridine aldı.

Her gün tonlarca ağırlıktaki kamyon ve tankerlerin geçtiği yolun, denizde oluşan gel-gitten ötürü çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden belediye, yola, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok acil müdahalede bulunulması gerektiğini kaydetti.



Etiketler

İlgili Makaleler

Washington

Gübre analiz sonuçları

9 Ocak 2020
Ersin Tatar

Başbakan Tatar, yarın İstanbul’a gidiyor

9 Ocak 2020

Güzelyurt ve Lefke’de dere onarım çalışmaları sürüyor

9 Ocak 2020

Özersay veTatar İstanbul’a çağırıldı

9 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı