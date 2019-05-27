Başbakan Tatar hükümet programını açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi’nin (HP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin zor bir dönemde göreve geldiğini belirterek, ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri olacağını açıkladı. Tatar, bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığında olduklarını ve popülizmden uzak duracaklarını ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti Programı Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

22 Mayıs’ta kurulan hükümetin programını Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar okudu. Tatar programı yaklaşık 1 saat 15 dakikada okudu. Hükümet programı üzerindeki görüşmeler Perşembe günü yapılacak ve görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek. Hükümetin güvenoyu alabilmesi için oylamaya katılanların çoğunluğunun olumlu oy vermesi gerekiyor.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin birinci önceliğinin; ekonomik kalkınma olacağına vurgu yaparak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın ana gayeleri” olduğunu kaydetti.

Tatar, 41. hükümet olarak; popülizmden uzak durarak halkın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceklerini belirterek, “Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, 2 Şubat 2018 tarihinde kurulan dörtlü koalisyon hükümetinin istifası nedeniyle yeni hükümeti kurma görevinin 14 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından şahsına verildiğini hatırlatarak, bu çerçevede Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında kurulan koalisyon hükümeti neticesinde oluşturduğu kabinenin 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını söyledi.

Tatar, “Bugün Anayasa’nın 109. maddesine uygun olarak Hükümet Programını siz değerli milletvekillerimizin ve halkımızın bilgisine getirmek üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“POPÜLİZMDEN UZAK”

“Öncelikle vurgulamak isterim ki 41’nci hükümet olarak popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu ağır ekonomik ve siyasi koşullarda parlamentomuzdaki tüm siyasi partilerimizin birlik ve beraberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. İstikrarın da yakalanabilmesi adına yasama ile yürütmenin uyum içerisinde çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Bunun için hükümetimiz üzerine düşeni yapacaktır.

Yapılamayanları, yapılmayanları yapmak ve bir dönüşüm sağlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ciddi bir kalkınma hamlesi yapma kararlılığındayız.”

Başbakan Ersin Tatar, herkesin kabul edeceği üzere ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemin söz konusu olduğunun, bir taraftan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile “Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü”nün imzalanamaması, gereken önlemlerin zamanında alınmaması, diğer taraftan 2018 yılı ortalarından itibaren döviz fiyatlarındaki yükseliş ve buna paralel olarak enflasyonun yüzde 30’ları bulmasının ülke ekonomisine derin yaralar açtığını kaydetti.

“Ekonomik kalkınmanın birinci öncelikleri” olacağını vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda üretken, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlamanın da ana gayeleri olduğunu vurguladı.

Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“TÜM SEKTÖRLER SIKINTILAR İÇİNDE”

“Tüm sektör temsilcileri büyük sıkıntılar içinde olduklarını ifade etmektedir. Halkın alım gücü düşmüştür. Turist sayısı ve turizm gelirlerinde ciddi bir azalma söz konusudur. Öğrenci sayısı ve öğrenci gelirlerinde de bir düşüş söz konusudur. Tarım kesimi hala doğrudan gelir desteği fiyatını beklemektedir. Hasat çoktan başlamış olmasına rağmen tahıl fiyatları konusu askıdadır. Yollarımız artık ne turizm ve üniversite sektörü gibi toplam dış ticaret açığımızı karşılayan iki önemli sektörümüzün ne de halkımızın ihtiyaçlarını kaldırabilecek durumdadır.

“LİMANLARIN DURUMU İÇLER ACISI”

Limanlarımızın durumu içler acısıdır. Telekomünikasyon alanında ciddi eksikliklerimiz vardır. Sağlıkta nerdeyse ilaç bulunamaz bir noktaya doğru gerileme söz konusudur. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür.

“ZOR BİR DÖNEMDE GÖREVE GELİYORUZ”

Kısacası, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi koalisyon hükümeti zor bir dönemde göreve geliyor. Ancak Hükümet olarak biz ekonomik açıdan güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için projelerimizle hazırız, hükümet olarak bunu başarmakta kararlıyız.

İstikrarlı bir dönem geçirirsek bir-kaç yıla kadar ülkemizi yeni bir kalkınma hamlesi içine sokabileceğimizden eminim.”

“ANAYASAYA SIKI SIKI BAĞLI OLACAĞIZ”

Başbakan Tatar, hükümetin Anayasanın birinci maddesinde ifade edilen “demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine” sıkı sıkıya bağlı olacağını vurguladı ve “Bizi biz yapan, bizi azınlık durumunda bir topluluk noktasından alıp Devlet sahibi Kıbrıs Türk halkı noktasına taşıyan öz değerlerimize sahip çıkacağız” diye konuştu.

Demokrasinin güçlenmesinin; demokrasi için vazgeçilmez olan siyaset kurumunun güçlenmesi ve siyaset kurumuna duyulan güvenin artırılması ile doğrudan ilgili olduğuna işaret eden Tatar, şöyle devam etti:

“YARGIDA SORUNLAR İVEDİLİKLE AŞILACAK”

“Bu yönde gereken titizlik mutlaka gösterilecektir. Sosyal adaletin bozulmasının başlıca nedeni gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Biz, hem ekonominin büyümesi hem de gelir dağılımının çağdaş ülkelerdeki gibi olması için üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız.

Yargının sorunlarını biliyoruz. Yapılması gerekenler ortadadır. Yargıda biriken sorunları aşmak için bir plan-program çerçevesinde ivedilikle yola koyulacağız.”

DOĞAL GAZ KONUSU…

Tatar, Kıbrıs adasının Ortadoğu’nun yanı başında ve Doğu Akdeniz’in merkezinde ve halen büyük stratejik öneme sahip bir ada olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Gelişmiş ekonomilere sahip Avrupa ülkeleri, petrol ihtiyacının yüzde 80’ini Orta Doğu’dan karşılamaktadır. Uzman görüşleri Kıbrıs sorununun kalıcı biçimde çözülmesi ve bölgede geniş bir işbirliği zemini sağlanabilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bir enerji geçiş merkezi olmaya oldukça uygun bir aday olduğuna işaret etmektedir.

“HAKLARIMIZI GASP ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI TEDBİR ALMAZSAK…”

Ancak Rum tarafı bir çözüme yanaşmıyor ve bölgede Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhine bağlantılar oluşturuyor. Haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı gereken tedbirleri almazsak gelecek nesiller bizleri affetmeyecektir.

Kıbrıs’ın çevresinde bu kadar önemli olaylar yaşanırken, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler daha da önem kazanmaktadır. Hükümet olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde özen göstereceğiz.”

“EKONOMİK PROTOKOL SONUÇLANDIRILACAK”

Başbakan Tatar, hükümet programında Başbakanlık bünyesinde yapılacak çalışmaları sıralarken, içinden geçilen ekonomik kriz ortamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünün kapsamlı, orta vadeli hedefleri de gözeterek sonuçlandırılacağını vurguladı.

Hükümetin ekonomik vizyonu doğrultusunda mali disiplinin sağlanması, daha verimli bir ekonomik yapının oluşması ve reel sektörün gelişmesi için öngördükleri reformların hayata geçirilmesi noktasında Başbakanlık’ın çok etkin bir rol oynayacağını özellikle vurgulamak istediğini söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Hükümetimiz döneminde gerek Ekonomik Koordinasyon Kurulu, gerekse Reel Sektör Danışma Kurulu daha etkin ve yoğun bir şekilde çalışacaktır.

“YAGA TEK DURAK OFİSİ OLACAK”

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) ile ilgili, yatırımcılara yönelik teknik ve finansal destek programları geliştirilerek, ‘tek durak ofisi’ aktif hale getirilecektir. Bu kapsamda, reel sektörün iş yapabilirliğini ve yatırım ortamını geliştirmek amacıyla uygulanan faiz destek ve kısmi hibe programları geliştirilecek ve genç girişimcilere yönelik programların artırılması sağlanacaktır. Finansal ve teknik destek programları geliştirilirken kalkınmada öncelikli bölgelerde daha etkin kullanılmasını sağlayacak gerekli adımlar atılacaktır.

Tüm finansal programların teknik eğitimlerle desteklenerek yıl boyunca aktif olması sağlanacak, piyasada devlet eliyle mevsimsellik yaratılmasının önüne geçilecektir. Endüstri 4.0 kapsamında AR-GE destek programlarının geliştirilmesine olanak tanınmasına yönelik kuluçka ve inovasyon merkezlerinin kurulması sağlanacak, teknoparklar desteklenecektir.

Dünyada iş yapabilirlik sıralamasında üst seviyeye çıkabilmek için yatırım ortamındaki aksaklıklar ivedilikle giderilecek, reel sektörün karşılaştığı karmaşık bürokrasi pratikleştirilecek ve süratlendirilecektir.

Yatırım ortamının geliştirilmesi, planlama faaliyetleri ve yeni raporların oluşturulması, finansal ve teknik destek programlarının geliştirilerek yürütülmesi, girişimcilik ekosisteminin yaygınlaştırılmasına olanak sağlayacak mevcut yapının geliştirilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

“KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Tapu Dairesi ile ortak proje kapsamında yapılan çalışmalarla bilinmeyen Evkaf malları tespit edilecek ve sahiplenilecek. Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Müdürlüğü ile yapılan ortak projeler kapsamında muhasebe-emlak-arşiv sistemleri elektronik ortama geçilerek daha verimli çalışır hale getirilecek. Hayır işlerine ayrılan bütçe artırılarak daha fazla insanımıza yardımlar götürülecektir. Toplumda dayanışmanın, yardımlaşmanın, karşılıksız iyilik yapmanın ve ihtiyaçlılara sahip çıkmanın önemini anlatacak programlar düzenlenecektir.

“KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK”

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği güçlendirilecek ve Mukayyitliğin ana görevi olan denetim fonksiyonu arzu edildiği gibi yerine getirilecektir. Böylece denetlenen, şeffaf güçlü kooperatifler oluşturulacaktır.

“E-DEVLET KAPISI AÇILACAK”

E-Devlet projesinin bir an önce hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. E-Devlet kapısı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Kurum ve kuruluşlarda halen kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin e-Devlet ile uyumlaştırılması sağlanarak e-Devlet üzerinden hizmet vermelerine olanak sağlanacaktır. Kamu ortak veri merkezi ve e-Devlet Binası projeleri için en kısa zamanda ihaleye çıkılması sağlanacaktır. e-Devlet hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini planlamak ve koordine etmek üzere bir daire veya kurum, teşkilat yapısı ve görevleri ile birlikte oluşturulacaktır.

“KAMU REFORMU SÜRECİ HAYATA GEÇİRİLECEK”

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkiyi azaltmayı, insan kaynaklarının yönetiminde liyakatı ön plana çıkarmayı, kaynakların etkin kullanılmasını kamunun hesap verebilirliği ile verimliliğini artırmayı ve sunulan kamu hizmetleri duyulan memnuniyetsizliğin azaltılmasını hedefleyen kamu reformu süreci planlanacak ve hayata geçirilecektir.

Kamu reformu kapsamındaki yasaların hazırlanarak yasallaşması için öncelikle yeni Kamu Görevlileri Yasası, Öğretmenler Yasası ile Kamu Sağlık Çalışanları yasaları ile buna benzer personel yasaları güncellenecektir.

“DPÖ YASASI GÜNCELLENECEK”

İstatistik Kurumu Yasası’nın yürürlüğe girmesine paralel kurumun aktif olarak çalışmaya başlayabilmesi için kuruma yapılması gereken istihdamlarda dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması böylece daha etkin bir şekilde ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikler üretilmesi sağlanacaktır. Ekonomide sektörler arasındaki ilişkileri ölçen bir araç olan girdi-çıktı (input-output) tablolarının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca Devlet Planlama Örgütü’nün de yasası İstatistik Kurumu Yasası’ndaki düzenlemelere paralel ivedi güncellenecektir.

“İŞE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KONTROLÜ ELEKTRONİK OLACAK”

Kamudaki hizmetlerin yerine getirilmesinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla personelin görev yerine giriş çıkışlarıyla ilgili kontrolün tüm kamuda elektronik olması sağlanarak daha etkin bir denetimin yapılması sağlanacaktır.

Daha etkin ve uygulanabilir bir performans sisteminin hayata geçirilmesi için insan kaynakları planlamasının öncelikler çerçevesinde her yıl yapılması ve istihdamların bu çerçevede Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

“YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ OLUŞTURULACAK”

Yatırım teşvikleriyle ilgili mevcut mevzuat gözden geçirilerek bütüncül bir Yatırım Teşvik Sistemi oluşturulacaktır.

“BRT GÜÇLENDİRİLECEK”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu´nun televizyon yayınlarının niteliği güçlendirilecek ve çağdaş anlayışla yayınlarını sürdürecektir. BRT’de çok sesliliğe halel gelmeksizin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini gözeten bir yayın politikası izlenecektir.

“GÜVENLİK KUVVETLERİ VE POLİS GELİŞTİRİLECEK”

İnsanımızın huzur ve güvenliği için ülkemizde artan ve çeşitlenen suçla ve suçlularla insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde daha etkili mücadele yürütülmesini sağlamak için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Polis Genel Müdürlüğü’ne gerekli yönetsel, teknolojik ve yasal desteğin sağlanması bu dönemde Başbakanlık’ın öncelikli hedefi olacaktır.

“BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRECEK”

Bağımlılıklarla ilgili mücadele çalışmalarına belirlenen strateji ve eylem planı çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu öncülüğünde yoğun şekilde devam edilecek. Bu anlamda, önleme ve destek çalışmaları çerçevesinde çok büyük öneme sahip ‘Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı’ en kısa sürede hizmete girecek.

Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla iş birliğinde hayata geçirilerek, madde bağımlısı gençler ve bireylerin tedavi ve rehabilitasyonuna çağdaş destek sağlanacak.

Örgün eğitimde ana hedeflerden biri olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik müfredat çalışmaları tamamlanarak en kısa zamanda hayata geçirilecek.

“TÜM SPOR DALLARINDA SPOR POLİTİKASI İZLENECEK”

Tüm spor dallarını dikkate alan bir spor politikası izlenecektir. Sporun yaygınlaştırılması kapsamında spor altyapılarına büyük önem gösterilecek ve bunun için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında gençlik ve spor alanlarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır. Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişimi kolaylaştırılacaktır. Genç ve özellikle engelli vatandaşlarımızın spor yapma olanakları artırılacak ve teşvik edilecektir. Gençlerin özgür, aktif sağlıklı ve vatansever birer vatandaş olmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına gereken destek verilecektir.”

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülecek dış politikasında temel hedefin; sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil diğer tüm alanlarda uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını, uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde geliştirilen proaktif yaklaşımlar çerçevesinde korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu belirtti.

Tatar, bunu hayata geçirirken uluslararası hukuk, demokrasi, laiklik, insan hakları ve özgürlüklerini göz önünde bulunduran ve diyaloğu esas alan, uzlaşmacı bir anlayışıyla, diplomasinin tüm imkanlarından yararlanacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs konusunun da dahil olduğu dış politikamıza ilişkin uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sesinin duyurulmasını sağlayacak ve ülkemizin tanıtımını en etkin şekilde gerçekleştireceğiz.

Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, esasen yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda federasyonun gerçekçi bir çözüm modeli olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Gelinen noktada Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkıyla yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği gün gibi açıktır. Taraflar arasında zemin bağlamında ortak bir vizyon olmadığı gibi Kıbrıs Rum liderliğinin sahip olduğu zihniyet değişmediği sürece yakın gelecekte paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık da mümkün görünmemektedir.

Bu nedenle parmağımızın arkasına saklanmadan ve müzakere edilmiş bir çözüm perspektifi ile barışçıl tutumumuzu muhafaza ederek bir yandan işbirliğine dayalı farklı ortaklık modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir. Hükümetimiz yeni dönemde bu doğrultuda fikirlerin altını çizecek bir dış politikayı takip edecek ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanı da bu çerçevede her tür diplomatik girişimi yapacaktır.

Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin sadece Kıbrıslı Rumlara değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklere de ait olduğu bilinciyle bu kaynaklarla ilgili olarak Adadaki iki tarafın işbirliği yapması ve bu kaynakların hakça ve adil bir biçimde paylaşılması önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak denizlerdeki hidrokarbon kaynakları konusunda baştan beri attığımız adımlar hem barışçı hem de tutarlıdır.

“AKTİVİTELER İLERİYE TAŞINACAK”

Bu anlayışla hükümetimiz döneminde halihazırda başlamış ve/veya planlanmış olan aktivitelerimiz ileriye taşınacak ve haklarımız korunacaktır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde Doğu Akdeniz bölgesindeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacak ve imkan olan her uluslararası platformda bu konudaki haklılığını gündeme getirecektir. Bu amaca yönelik olarak Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları içerisinde yer alan doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu hakların korunması için gerek ilgili ülkeler gerekse şirketler düzeyinde kararlılıkla diplomatik bir çaba ortaya konulacaktır.

“KALICI VE KAPSAMLI ÇÖZÜM”

Hükümetimiz Kıbrıs sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunamasa da iki tarafın kurumları arasında ekonomi, ticaret, turizm, insani konular ve benzeri alanlarda iş birliği yapılmasını destekleyecektir. Bunun yanında güven yaratıcı önlemleri de Kıbrıs Türk tarafının temel tezlerine halel gelmeyecek şekilde hayata geçirmeye olumlu yaklaşacaktır.

“İZOLASYONLARIN BERTARAF EDİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARTACAK”

Bilindiği üzere güven iki tarafın çabasıyla sağlanabilecek bir şeydir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türkler üzerinde her alanda uygulamaya devam ettiği ve adadaki iki halkın ilişkilerini zehirleyen haksız ve insanlık dışı izolasyonun bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarımız artarak sürecektir. Bu bağlamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin özellikle son dönemde artırdığı engelleme girişimlerine karşı ilgili makamlar nezdinde gerekli bilgilendirme ve protestolar yapmak suretiyle, bu hususları başta BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirerek, haksız izolasyonun sona erdirilmesi yönünde azami gayret gösterilecektir.

Yine izolasyondan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında ülkemizin yaşadığı uluslararası temsil sorununu gidermek için çalışma yapılacaktır. Bu bağlamda uluslararası organizasyonlarda ülke gençliğinin yer almasını sağlamak için girişim yapılacak, bu tür etkinliklere katılım maddi olarak desteklenecektir. Sanat ve sanatçı evrensel niteliğe sahip olduğundan, çoğu zaman siyasi engellere takılmadan karşı karşıya kaldığı uluslararası izolasyonun aşılmasında büyük bir rol oynayabilir. Bu amaçla sanatçılarımızın uluslararası platformlarda temsiliyetleri imkan dahilinde her açıdan desteklenecektir. Yükseköğretim ve turizm gibi lokomotif nitelikli sektörlerimizin de geliştirilmesi için yurtdışı temsilciliklerimizin etkinlikleri bu açıdan ihtiyaçlar dikkate alınarak şekillendirilecektir.

“BM SORGULANMALI”

BM Barış Gücü’nün adadaki varlığının iki taraf arasındaki fiili barışı koruyan unsur olmadığının bilinciyle, söz konusu operasyonun aslında statükonun temel unsurlarından, hatta sembollerinden biri haline dönüştüğü ve dolayısıyla buradaki misyonu yanı sıra temel varlığının sorgulanması gerektiği yönündeki kanaatimizi koruyarak politikalarımızı bunun bilinciyle şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla BM Barış Gücü’nün yakın zamanda sivil bir güce dönüştürülmesi, Gazimağusa şehir merkezinde bulunan BM kampının şehrin sakinlerine bir yeşil kent parkı ve aktivite alanı olarak kazandırılması ve BM Barış Gücü’nün iki tarafın doğrudan iletişime geçmesine engel değil, yardımcı olacak bir aracıya dönüşmesine yönelik girişimlerimizi yoğunlaştıracağız.”

Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanlığı’yla örtüşen çalışmaların yürütmesine rağmen bugüne kadar farklı kurumların bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin de hükümetleri döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlandığını, bu yolla Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonun eksikliği de giderilecek olan Merkez’in yeni dönemde daha aktif çalışarak Avrupa Birliği ile ilişkileri ileriye taşıyacak çalışmalarda önemli bir rol almasının sağlanacağını belirtti.

Bu amaçla Avrupa Birliği ile siyasi diyaloğun üst düzeye taşınması, Mali Yardım Tüzüğü’nün etkin uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi için her türlü çabanın sarf edileceğini belirten Tatar, AB ile olan ilişkilerde yıllar içinde yerleşmiş olan temel tezlerimize halel getirecek yaklaşımlardan kaçınılacağını kaydetti.

“DİYALOG İÇERİSİNDE OLMAMIZ SAĞLANACAK”

Tatar, hükümetin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi başta olmak üzere tüm kurum ve birimleriyle Avrupa Konseyi’ni, Kıbrıs Türk halkının görüşlerinin aktarılması açısından önemli bir platform olarak değerlendirdiğini belirterek, “Avrupa Konseyi ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Meclisimiz ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarına destek verilmeye devam edilecektir. Yine bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına özel önem verilerek Avrupa Konseyi bünyesindeki ilgili kurumlarla sağlıklı bir diyalog içerisinde olunmasını sağlayacak adımlar atılacaktır” diye konuştu.

Tatar, hükümetin BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, turistik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gereken adımları atacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özellikle gözlemci üyesi olduğu uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ve ayrıca üçüncü ülkelerle olan ikili ve çok taraflı ilişkilerini geliştirmek maksadıyla çalışmalar yürütmeye devam edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası hukuk ile insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin gelişmeler ve raporlar yakınen takip edilecek, ülkemizin uluslararası hukuk uygulamalarına dahil olabilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

Gözlemci üye olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleriyle ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması hedefiyle bahse konu organizasyonlarla ilişkilerimizin ve gözlemci üye statülerimizin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bu bağlamda yapılan uluslararası toplantılara katılım gerçekleştirilerek Kıbrıs Türk halkının sesi bu platformlarda duyurulacaktır.”

KARA PARA TERÖR İNSAN TİCARETİ…

Tatar, kara para aklama, yolsuzluk, insan kaçakçılığı ve insan ticareti, terörizme karşı mücadele gibi konularda mevzuatın uluslararası hukuka uyumlaştırılacağını ve uluslararası örgütlerle ve yabancı devletlerle iş birliği yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Hükümetimiz, 2018 yılının ikinci yarısında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından lansmanı yapılan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Projesi kapsamında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan bağlarının güçlendirilmesinin gerekliliğine olan inançla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geri dönüş yapmayı arzulayan vatandaşlarımızın dönüşünü kolaylaştırmaya yönelik imkanlar geliştirilmesine dair çalışmalara devam edecektir. Projenin başlıca amaçları arasında, vatandaşlarımızın; yurtdışı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki gidiş ve gelişlerini arttırmak; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları yatırımları geliştirmek; ülkeye kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın dönüşünü kolaylaştırmak ve kimliğimizin yeni nesillere aktarılması ile yurtdışındaki gençlerimizin Kıbrıs Türk kimliğine olan aidiyet duygularını güçlendirmek bulunmaktadır. Bu bağlamda, başlatılan çalışmalar önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde devam ettirilecektir.”

“KAMU MALİYESİNİN ANA HEDEFİ KAMU FİNANSMAN DENGESİ”

Kamu maliyesinin ana hedefinin; mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirten Tatar, “Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak sürdürülebilir kamu finansman dengesinin sağlanmasında ödün vermeden çalışmalar sürdürülecektir” dedi.

Tatar, Maliye Bakanlığı’yla ilgili hükümet programında yer alan hedefleri açıklarken, kalkınmayı önleyen ve mali istikrarı bozan iç borç yükünü azaltacak ödeme planlaması ile ödeme takviminin oluşturulması çalışmalarına ağırlık verilip ivedilikle hayata geçirileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL YASASI ÇIKARILACAK”

“Mali politika ve hedefler doğrultusunda sürdürülebilir makro ekonomik ve mali istikrarın sağlanması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlayan ve Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası çıkarılacaktır.

Muhasebe ve Denetim mesleğini kontrol altına alacak ve kayıt dışılığın önlenmesinde büyük katkı sağlayacak olan Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılacaktır.

Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi, elektronik takip yöntemleriyle (e-vergi) vergi kaybının azaltılmasının sağlanması, elektronik fatura, elektronik poliçe uygulamalarının hayata geçirilmesinin sağlanması ile ticaretin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesi, kayıt dışılığın takibinin kolaylaştırılması, üretim ve yatırımların teşvik edilmesi, vergi oranlarının yukarı yönlü değil aşağı yönlü olarak vergi yükümlülerinin rahatlatılması çalışmaları yapılacaktır.

“VERGİDE TEMEL POLİTİKA”

Vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil, vergi tabanını genişletmek ve vergi oranlarını indirmek suretiyle gelirleri artırmak temel politikamız olacaktır. Yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde düzenli vergisini ödeyen yükümlülere vergi indirimi vergi ödevlerini yerine getirmeyenlere de ceza uygulamasına devam edilecektir.

Yükümlü haklarını artıran; vergi denetiminde adaleti, eşitliği ve güven duygusunu sağlayan; vergi dairesi uygulamalarında şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran; uyuşmazlıkların çözümünü kolaylaştıran; değerleme ölçülerini yükümlü lehine iyileştiren; vergiye uyum maliyetlerini düşüren düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörleri analiz ederek yükümlülerin vergiye uyum seviyelerini artırıcı uygulamalar ile vergiye gönüllü uyumun artırılmasında vergi kaçağını teşvik eden unsurların ortadan kaldırılması ve görsel ve yazılı basında vergi bilincinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. İstisna, muafiyet ve indirimler kapsamlı bir şekilde gözden geçirilip günün gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Vergileme alanında vatandaşa hizmeti sunarken, teknolojinin imkânlarından daha çok yararlanılacak e-vergi uygulaması geliştirilecektir. Vergi Dairesi’nin beşeri ve teknik kapasitesi artırılacaktır. E-vergi ile elektronik takip sistemi geliştirilecek, e-gümrüğün devreye alınması ile birlikte vergideki kayıp ve kaçağın önlenmesinde devrim niteliğinde bir aşama kaydedilecektir.

Vergi yükümlülerimizin Gelir ve Vergi Dairesi’ne gelip yapmak zorunda kaldığı birçok işlem e-vergi kapsamına alınacak ve Vergi Dairesi’ne gelmeden elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanacaktır. Diğer devlet kurumlarımızla da entegrasyona gidilerek tüm kamu tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilmesi sağlanacaktır.

Kayıt dışı ekonominin boyutlarının azaltılmasının orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar ve birçok makroekonomik unsurun nitelikli bir biçimde iyileşmesine ve ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

GÜMRÜK PROJESİ

Gümrük İdaresi’nin otomasyona geçirilmesi, gümrük otomasyonunun tamamlanması ve vergi otomasyonu ile birleştirilmesi sonucunda ülkede mevcut kayıt dışılığın önemli ölçüde önüne geçilebilecektir. Gümrük Bilgi Sistemi projesinin, 2020 yılı başında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Gümrük Bilgi Sistemi projesi ve bu proje ile bağlantılı yasal düzenlemeler, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili daire, kurum ve kuruluşları da kapsayacak şekilde ve günün koşullarına uygun olarak 2020 yılı başında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

AB direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) tavsiyelerine uygun olarak hazırlanmış Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası yasallaştırılacaktır.

PARA KAMBİYO, MALİ BİLGİ…

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesindeki suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mücadelesini yürüten Mali Bilgi Edinme Birimi’nin (MABEB) daha etkili ve verimli mücadele yürütebilmesi için teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik olarak teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

ARAZİ KİRALAMALARI…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan devlete ait taşınmaz malların kiralanmasında, kira takdirlerinde, mukavele şartlarında ve mukavele şartlarının yerine getirilmesinde meydana gelen eşitsizliği önlemek ve tüm kira sözleşmelerinde belirli bir standart sağlanabilmesini teminen gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Çağdaş gelişmiş ülkelerde var olduğu gibi tüketiciyi koruyacak şekilde yeni bir şans oyunları yasası hazırlanacaktır.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanlığının, dağınık ve plansız gelişmenin önlenmesi, ülke kaynaklarının verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanılması, yerleşim alanlarının yaşanabilirlik düzeylerinin artırılması ve sağlıklı ortamların yaratılması temel amacıyla imar planlarının hayata geçme süreçlerinin tamamlanacağını belirtti.

Tatar, ilçelerin ve emirname bölgelerinin imar planlarının üniversiteler ve özel sektörden de hizmet satın alınarak mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedefiyle sürdürülen çalışmaların Ülkesel Fizik Plan kapsamında yeniden gözden geçirileceğini ve kamu yararı gözetilerek sonuçlandırılacağını belirtti.

Yapılacak planlama çalışmalarında sivil toplum, yerel yönetimler ve merkezi idarenin birlikte eşgüdüm içinde çalışma anlayışının geliştirileceğini belirten Tatar, “Fiziki gelişmeyi yönlendiren, denetleyen yerel ve merkezi kurumların güçlendirilerek etkinleştirilmesi sağlanacak, koordinasyon ve işbirliğine dayalı bir örgütlenmeye gidilecektir” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Eşdeğer işlemleri başta olmak üzere, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası çerçevesinde hak sahibi olanların devam eden işlemlerinin ve İskan Komitesi tarafından sonuçlandırılması için çalışmalar sürdürülecektir.

İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın, günün koşullarında yasa koyucunun niyetini karşılamaktan uzak olan maddeleri revize edilecek, çelişkili hükümler giderilecek ve yıllardır devam eden iskan sorununun adil ve eşit bir şekilde çözülmesi için düzenlemeler yapılacaktır. Rezerv kaynakların tespiti için gerekli çalışmaların başlatılarak tamamlanması ve elektronik ortamda kayıt altına alınması hedeflenmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki tarımsal kaynakların tahsis/kullanım kayıtları için kullanılan otomasyon teknolojisinin güncelliğini yitirmesinden dolayı, daha çağdaş, internet tabanlı yeni veri sorgulama teknolojilerini de içeren veri tabanına sahip otomasyon sistemi ile değiştirilmesi konusundaki çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Tapu ve Kadastro Dairesi’ne bağlı Tapu Amirliklerinin on-line sistemle birbirlerine bağlanarak tüm işlemlerin her ilçede yapılması sağlanacaktır. Tapu Otomasyon Sistemi kadastro bilgileri ile entegre edilerek taşınmaz mal koçanı, parsel hudutlarını gösteren haritalar ile birlikte sahiplerine verilecektir.

Şehit ve hadise kurbanı çocuklarına verilen arsaların altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.

Bugüne kadar dağıtımı yapılan ve altyapısı kısmen veya tamamen eksik olan kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması amacıyla projeler hazırlanacak ve hayata geçirilecektir. Hem köylerde, hem kentlerde yerli müteahhitlerin gerçekleştireceği uzun vadeli ve uygun ödeme imkanları sunan sosyal konut projeleri hayata geçirilerek gençlerimizin konut sorununun çözülmesi sağlanacaktır.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yeni ve makul bir finansman modeli ve desteklenmesi için tedbirler alınacak, Komisyonun önündeki başvuruları çok daha hızlı halledebilmesine imkan verecek gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Demokratik, çağdaş, özerk yerel yönetim ile belediyeler arasında işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi temel amaçtır.

“BELEDİYELER YASASI DÜZENLENECEK”

Bu amaçla, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek yerel yönetimlerin daha çağdaş hizmet verebilmelerine, mali açıdan daha güçlü bir yapıya gelebilmelerine olanak sağlanacaktır. Yerel yönetimlerde bütçe disiplininin oluşturulması, stratejik önceliklere göre kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve sonuçların raporlanması sağlanacaktır.

Coğrafi temelli yerel yönetimlerin oluşturulması ve mevcut belediye sayısının azaltılması amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Yerel yönetimlerin İçişleri Bakanlığı ile ilişkilerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması için bakanlık bünyesinde bu ilişki ve görevleri yürütecek teşkilat yasa çalışmaları sonlandırılacaktır.

Ülke genelinde tüm evsel atıkların Güngör Düzenli Depolama Tesisine getirilmesi için Katı Atık Transfer İstasyonları inşa edilip devreye konulacaktır.

En küçük yerel yönetim birimi olan muhtarlıklarımızın muhtarlık binasına kavuşturulması için başlanan çalışmalar tamamlanacak, tamirat ihtiyacında olan binaların tamiratı ile ilgili projeler hayata geçirilecektir.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Saha Çalışması ve MAKS Veri Temini/Üretimi kapsamında ada genelinde sahadan toplanan verilerin güncellenmesi ve eksiklerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak, belediyelerin yapacağı çalışmaların tamamlanması ile birlikte bakanlığımız nüfus sisteminde kayıtlı kişileri ikamet ettikleri adrese göre eşleştirilecektir. Muhaceret ve Nüfus Kayıt Daireleri’nin sistemleri arasında veri alışverişi sağlanarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. Adres ve ikamet ile ilgili mevzuatın yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır.

Kaymakamlık bünyesinde yer alan hali araziler ile alkollü içecekler ile ilgili bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını içeren ‘Alkollü İçecekler Otomasyon Projesi’ ile ‘Hali Araziler Otomasyon Sistemi Projesi’ hayata geçirilecektir.

Hem çalışanların daha çağdaş çalışma ortamı yakalaması hem de vatandaşın daha iyi koşullarda hizmet alabilmesi için Lefke Kaymakamlığı yeni bina inşası ve tamiri yapılacak, Gazimağusa Tapu Amirliği’ne yeni bina inşa edilmesi için projelendirme yapılarak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

“CEZAEVİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK”

Merkezi Cezaevi personelinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Yeni cezaevi projesinin bitirilmesine kadarki sürede mevcut cezaevindeki mahkum ve tutukluların koşulları uluslararası standartlar çerçevesinde iyileştirilme çalışmaları devam edecektir. Cezaevinde suç türleri ve yaş gruplarına göre ayrım yapılarak özellikle çocuk ve genç suçluların yargılanmasında ve ıslah edilmesinde yapıcı ve koruyucu düzenlemeler getirilecektir. Cezaevi ile ilgili mevzuatın ve özellikle teşkilat yasasının yeni cezaevi çalışmaları kapsamında değiştirilmesi, cezaevindeki disiplin vb. kural ve uygulamaların insan hakları ve evrensel kurallar ölçüsünde iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

YURTTAŞLIK YASASI… YURTTAŞLIĞA OBJEKTİF KRİTERLER

Yurttaşlık Yasa Tasarısı ve ona paralel şekilde hazırlanmış olan Daimi İkamet İzinleri Yasa Tasarısı çalışmaları tamamlanacak, yurttaşlık verilmesinde objektif kriterler getirecek; belirli bazı hakları içerecek bir beyaz kimlik uygulamasına yer verilecek; yeni rejimle birlikte mevcut haklara halel getirmeyecek ancak vatandaşlığın artık çalışma iznine bağlanmayacağı, ülkenin temel ihtiyaçlarına cevap verecek bir nüfus politikası ile mevzuat oluşturulacaktır. Yabancıların muhaceret, izin ve vizelerle ilgili işlemlerinde keyfiliği önleyecek, eşit, önceden belirli kriterlere bağlı mevzuat çalışmaları tamamlanacak, ülkeye girişlerde adli sicil ve sorgulama sistemi Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer bakanlıklarla birlikte iyileştirilecektir.

AV YASA TASARISI…

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasa Tasarısı, doğum ve Ölümlerin Kaydı Yasa Tasarısı, Kimlik Kartı Yasa Tasarısı revize edilerek yasalaştırılması hedeflenmektedir.

“GECE KULÜPLERİNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK”

Gece kulüplerinde hukuksuz ve insan haklarını ihlal eden uygulamaların önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. Bu bağlamda, kulüplerdeki çalışma koşulları iyileştirilecektir.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Başbakan Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, hükümetin eğitim alanındaki hedefi olan “yaşam boyu eğitim ile öğrenen insan” ve “öğrenen toplum” anlayışından hareketle nitelikli ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulamak olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda amaçlarının; “Atatürkçü düşünce sistemini” benimsemiş, bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap verecek, Kıbrıs Türk halkının ulusal, kültürel ve manevi değerlerine sahip çıkmasının yanı sıra uluslararası alandaki gelişmeleri de gözeten akılcı, yaratıcı, çağdaş, toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı, sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Bir toplumun geleceği, nitelikleri yüksek, dünyaya açık ve üretken bireylere bağlıdır. Eğitimi, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmede, ülkemizin dünya ile rekabet etme gücünü artırmada yaşam boyu süren bir etkinlik olarak gördüğümüzün altını çizmek isteriz.

Bu bağlamda; eğitim hizmetlerinin çağdaş eğitim bilimi ve teknolojisinin gereklerine göre geliştirilmesine odaklanarak, örgün ve yaygın eğitim sistemleri arasındaki bütünlüğün korunmasına, üretimde kişilerin bilgilerini yenilemesine, eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına ve insan gücü ile istihdam arasındaki temel dengenin kurulması için planlı bir eğitim uygulamasına geçilecektir.

Temel eğitimde öğretim programlarının uygulama ve etkileşim alanları geliştirilecek, liselerde de temel eğitimde olduğu gibi, program temelli yeni müfredatlar ve ders kitapları, kendi eğitimcilerimiz tarafından hazırlanacaktır.

Öğrenci merkezli öğretim programları hedeflenecektir. Eğitimde yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi hedefinde çalışmalar yapılacaktır.

Okul öncesi eğitim uygulamaları, çağdaş örneklemeler ve uygulamalar düzeyinde programlanarak yaygınlaştırılacaktır. Özel eğitim birimi güçlendirilecektir. Özel eğitime gereksinimi olan bireylere etkin ve verimli imkânlar sağlayacak bir özel eğitim anlayışı hedefiyle, gerekli mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

“ÖĞRETMENLER YASASI GÜNCELLENECEK”

Tüm eğitim kademelerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerinin verilebilmesi için Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi güçlendirilecektir. ‘Milli Eğitim Yasası ve Öğretmenler Yasası’ günümüz ihtiyaçlarına bağlı olarak yeniden güncellenecektir.

‘Okul Sağlığı2 ve ‘Okul Güvenliği’ konularına önem verilerek, tespit edilen altyapı eksiklikleri giderilecektir. Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü kapsamında yapılan öğrenci taşımacılığında kontrol ve takip sistemine geçilecektir.

‘Bilgisayar Destekli Eğitim ve Teknolojisi Projesi’ (E eğitim) eğitimin her kademesinde hayata geçirilecektir. Teknolojik ve bilimsel yenilikler dikkate alınarak öğretmenlerin niteliklerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

‘Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’ revize edilerek okulların gelişimi için öz değerlendirme süreçleri hızlandırılacaktır. Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda uygulanan okul tabanlı bütçe uygulamaları diğer okulları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.

“İNTERNET TÜM OKULLARA SAĞLANACAK”

İhtiyaç duyulan yeni okullar planlanarak inşa edilecektir. Bilgiye kolay erişimi sağlayacak yüksek hızda internet ortamlarının tüm okullara ulaşması sağlanacaktır. Gerek devlet gerekse özel okullar için fırsat eşitliği politikası geliştirilecektir. Okulların farklı alanlarda performans ve başarı değerlendirmeleri yapılacaktır.

Okul binalarının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak verimli binalara dönüştürülmesi çalışmaları genişletilecektir. Çağdaş eğitime paralel olacak şekilde, yabancı dil eğitimine ve teknoloji öğretimine önem verilecektir. Her bireyin en az bir yabancı dili ana dili gibi konuşabilmesi, teknolojik aletleri en iyi düzeyde kullanabilmesi adına gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

‘Öğrenci merkezli eğitim’, anlayışına uygun olarak, ders programlarının ve kitapların daha basite indirgenip somutlaştırılarak geliştirmesi çalışmalarına önem verilecektir. Bu çerçevede ders programları gereksiz veya eskimiş ayrıntılardan arındırılarak çağdaş bilgi ve kültür birikimi ile donatılacaktır.

İlköğretimde rehber öğretmen kadroları açılarak, rehber öğretmenlerin çalışmalarını esaslarına bağlı olarak okul öncesi ve ilkokullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezleri oluşturulacaktır.

Okullarda sağlıklı bir yönlendirme ve rehberlik hizmeti sunabilmek için, branş öğretmenleri ile rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerin sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmaları sağlanacaktır. Çağdaş denetim ve rehberlik esasları doğrultusunda ‘Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’ gözden geçirilecektir. Sağlıklı ve amaçlarına uygun bir denetim mekanizması için denetmen kadroların ivedilikle doldurulması sağlanacaktır.

Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının, sicil işlemleri, çalışma koşulları ve öğrenci kayıtları eğitim öğretim programları denetlenecektir. Eğitim kalitesinin artırılması “eğitim standartlarının” belirlenmesi ve hayata geçirilmesi yöndeki çalışmalara ivedilikle başlanacaktır.

Çıraklık eğitimi desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. Madde bağımlılığı konusunda çağ nüfusuna yönelik eğitim programları hayata geçirilecektir.

Trafik bilincine sahip çevreye duyarlı gençler yetiştirilecektir. Trafik ve çevre duyarlılığında farkındalık yaratacak uygulamalara önem verilecektir.

Talim ve Terbiye Dairesinin yapısı değiştirilecek AR-GE (araştırma-geliştirme) ve projeler ile ölçme değerlendirme birimlerinin yapılanması sağlanacaktır. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif sanatsal ve kültürel çalışmalar yapılacaktır.