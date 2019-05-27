HP’de istifa depremi sürüyor

Halkın Partisi kurucu üyelerinden Ayşen Kumser, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti Programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından istifa etti. Halkın Partisi kurucu üyelerinden Ayşen Kumser, HP’nin parti tüğünden uzaklaştığı gerekçesi ile parti içerisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Kumser’in istifa açıklaması şöyle:

Halkın Partisi Kurucu Üyelerinden biri olarak, bugüne değin Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığına dek birçok farklı alanda görev yapmış biriyim. Gün geçtikçe Tüzüğümüzde yazdığımız kuruluşumuzdaki amaçlarımızdan aldığımız ve/veya almadığımız birçok kararla uzaklaştığımızı görmekten büyük bir üzüntü duyuyorum. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler ve gördüğüm lüzum üzerine, Halkın Partisi Merkez Yürütme Organı üyeliğinden, Parti Meclisi üyeliğinden, partideki diğer tüm görevlerimden ve de parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kurucu üyelerinden biri olduğum partimden bu sebeplerle ayrılıyor olmaktan çok ama çok üzgünüm.

Bugüne dek beni destekleyen, üzerimde hakkı olan, parti içinde ve parti dışındaki herkese çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Ayşen Kumser

Orkun Bozkurt: PM’den affımı istedim

Halkın Partisi Parti Meclisi üyesi Orkun Bozkurt sosyal medya hesabından yapığı açıklama ile PM’den affını istediğini duyurdu.

Bozkurt’un açıklaması şöyle:

Hayatım boyunca bir yolu terk etmek yerine orada kalarak doğruların mücadelesini verdim ve bunun için ne bir mevkiye ne de bir statüye ihtiyaç duydum. Son gelişmeler ışığında yaptığım özeleştiri sonucunda Halkın Partisi PM’den affımı istedim. Bundan sonra bir gönüllü olarak arkadaşlarımla yolu yürümeye devam edecek ve ülkemin geleceği için çalışmaya devam edeceğim.