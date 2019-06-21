Başbakan Ersin Tatar, Fulya Tilki’yi kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Hırvatistan’nın Porec şehrinde gerçekleştirilen Miss Tourism World/Dünya Turizm Güzeli yarışmasında Dünya Turizm Dördüncü Güzeli seçilen ve Miss Kuzey Kıbrıs 2017 Güzellik Kraliçesi olan Fulya Tilki’yi kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde Başbakan Tatar, Fulya Tilki’yİ, başarısından dolayı tebrik ederek, bir de plaket takdim etti.

Kabulde Fulya Tilki’ye Günkut Ajans sahibi Bülent Günkut da eşlik etti.