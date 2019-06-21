Dünya

Bağdat’ta camiye intihar saldırısı: 10 kişi hayatını kaybetti

21 Haziran 2019

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta cuma namazı sırasında bir camiye intihar saldırı düzenlendi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Bağdat’ın doğusundaki Belediyat bölgesinde bulunan Şiilere ait El-Muntazar Camisine giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlattı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

Geçmiş dönemlere göre kısmi bir sakinliğin gözlendiği Bağdat’ta, bir süredir ibadet yerlerini hedef alan bu tür saldırılar yaşanmıyordu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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