Trump: İran’a saldırıyı durdurdum çünkü orantısız olacaktı

Son dakika haberi! ABD ile İran arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili yeni bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump dün gece İran’da 3 farklı yere saldırı düzenlemeyi planladıklarını ancak saldırıdan 10 dakika önce vazgeçtiklerini söyledi.

Trump, “Saldırsaydık 3 tesis hedef alınacaktı ve 150 kişi ölecekti” şeklinde konuştu.

Trump, “İran’a saldırıyı 10 dakika kala durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran konusunda acelem yok. İran yaptırımlarına gece yenileri eklendi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, “İnsanların öleceğini söylediler, saldırıyı durdurdum” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına ise asla izin vermeyeceklerini de yineledi.

ABD’DEN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Bu arada ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni İran konusunda acil toplantıya çağırdı.

AA’nın BM’deki diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD’nin BM misyonu, Güvenlik Konseyini İran konusunda pazartesi günü kapalı oturum yapmaya çağırdı.

Kaynaklar, ABD’nin BMGK’nin dönem başkanı Kuveyt’e gönderdiği resmi talepte, ABD’nin konseyi geçen hafta Umman Körfezi’nde iki tankere yönelik saldırı hakkında son gelişmeleri aktarmak için konseyde toplantı istediklerini belirttiğini aktardı.