Kıbrıs

Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

21 Haziran 2019
Trafik

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde park halindeki aracın kapısını dikkatsizce açması sonucu kapıya çarpan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 14:50 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Ali Yurdal (E-34), kullanımında bulunan ve park halindeki MF 302 plakalı aracın kapısını dikkatsizce araçların seyir yönüne doğru açtığı sırada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru bisikleti ile seyreden Hakan Miralay’ın (E-47) kapıya çarpmasına sebep oldu.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburgalarında kırık teşhisi ile Kalp Damar cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

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