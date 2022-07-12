Başarılı çocuklar yetiştiren 70 ebeveynin asla yapmadığı 4 davranış

Dünya genelinde 30 kentte 500 bini aşkın üyeye sahip, sabahları dans etmeyi teşvik eden Daybreaker adlı hareketin kurucusu Radha Agrawal, küçükken futbola çok meraklı olduğunu ifade etti.

Anne babasının desteğiyle, ikiz kardeşi Miki Agrawal’la 5 yaşından itibaren günde üç saat futbol oynadığını belirten Aggrawal, üniversite takımında da birlikte yer aldıklarını kaydetti.

Agrawal, şu anki kariyerinin futbolla ilgili olmasa da spor sayesinde cesaret ve dayanıklılık kazandığını vurguladı.

Her zaman onlar yerine karar vermek

Machol Bisnow, çocukları adına karar vermenin ailelere cazip gelebileceğini söyledi:

Ne de olsa yetişkinsiniz. Çocuklarınızı herkesten daha iyi tanıyor ve onların acı çekmesini istemiyorsunuz. Ancak başarılı ebeveynler bu cazibeye direnir.

Bağışlarla dünyanın dört bir tarafındaki öğrencilere yemek sağlanmasını amaçlayan FEED Projects’in kurucularından Ellen Gustafson’ın annesi Maura Gustafson, kızını bağımsız olmaya ve kendi aşına düşünmeye teşvik ettiklerinin altını çizdi:

Ona, ‘Güven, ama doğrula. Kontrol et. Doğru olduğundan emni ol’ derdim… Çocuğunuzun temkinli bir şekilde büyümesini ama korkmamasını istersiniz.

Gustafson, ebeveynlerin, çocuklarının güçlü yanlarını görebileceğini ancak evlatlarının da bunu anlamalarını sağlaması gerektiğini vurguladı:

Bunu yapmanın en iyi yolu, ‘Sence gelecekte hangi seçimin sana daha faydalı olacağını düşünüyorsun?’ gibi sorular sormak.

Para ve diplomayı mutluluktan daha önemli görmek

Uzman, diplomanın bir çocuğun ilgi alanlarıyla ilgisi yoksa boşa zaman harcandığı anlamına gelebileceğini düşünüyor. Okula gitmekteki tek nedenin bir kağıt parçası almak veya yüksek maaşlı bir iş bulmak için gereken bağlantıları sağlamak olduğu durumları da eleştiriyor.

Machol Bisnow’a göre bir şeyi yeterince seven ve onun için çok çalışan kişiler, diploması olmasa da isteğini hayata geçirmenin yolunu bulabilir.

Finansal okuryazarlığı ihmal etmek

Machol Bisnow, “Konuştuğum ebeveynler, çocuklarını yüksek maaşlı bir iş aramaya hiçbir zaman itmemelerine rağmen, hepsi çocuklarına şu ya da bu şekilde parayı öğretmek için çaba sarf etmiş” dedi.

Örneğin ilk şirketi Storyblocks’un yarısını 2012’de 10 milyon dolara satan girişimci Joel Holland, güçlü iş ahlakını erken yaşta ailesi sayesinde edindiğini vurguladı.

Holland, kendisi ve kız kardeşinin harçlık için evlerini süpürdüklerini belirtti:

Yerler yemek yenebilecek kadar temiz olmalıydı. Bu, bana çok çalışmayı öğretti. İlkokulda herkesin pateni vardı ama ailem bana bunu almadı. ‘Eğer paten istiyorsan paranı biriktirmelisin’ dediler. O zaman beni kızdırmıştı ama gerçekten paranın değerini anlamamı sağladı.

Independent Türkçe, CNBC

Derleyen: Uğurcan Yıldız