Dişlerinizi sizin yerinize fırçalayacak minik robotlar icat edildi

Mikro robot sürüsü, manyetik demir oksit parçacıklarından oluşuyor.

Bu sayede araştırmacılar, manyetik alan yaratarak mini robotları hareket ettirip, dişlerin her köşesine yapışabilecek kıl ve diş ipi benzeri şekillere dönüştürmeyi başardı.

Araştırma ekibinden Edward Seager, “Nanopartiküller manyetik alanlarla şaşırtıcı derecede şekillendirilip kontrol edilebiliyor” ifadelerini kullandı:

Uzayabilen, süpürebilen ve hatta bir boşlukta ileri geri hareket edilebilen kıllar oluşturuyoruz. Diş ipi kullanmak gibi.

Nano robotlar, diş macunlarında kullanılan hidrojen peroksiti aktive ederek, bakterileri öldürebilen ve plakları parçalayabilen kimyasallar üretme yeteneğiyle donatıldı.

Sahte ve gerçek insan dişleri üzerinde yapılan denemeler olumlu sonuçlar verdi. Araştırmacılar sistemin diş eti hastalıklarına ve çürümeye neden olan biyofilmleri neredeyse tamamen ortadan kaldırabildiğini iddia ediyor.

Ekibe göre sistem, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle sınırlı el becerisine sahip kişilerin günlük diş bakım ihtiyaçlarını gidermesi için büyük kolaylık sağlayacak.

“Diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak kadar etkili olan ama el becerisi gerektirmeyen teknolojiye sahibiz” diyen Koo, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevcut tarzı bozacağına ve ağız sağlığı bakımını büyük ölçüde ilerleteceğine inanıyoruz.

Independent Türkçe, Futurism, Penn Today

Derleyen: Çağla Üren