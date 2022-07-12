Batı Avrupa’da sıcak hava dalgası etkili olacak

İspanya ve Portekiz, son bir ay içinde ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girerken Fransa ve İngiltere’de de önümüzdeki günlerde kavurucu sıcaklıkların yaşanması bekleniyor.
İspanya’nın Meteoroloji Ajansı (AEMET), ülkenin iç bölgelerinden Candeleda’da sıcaklığın akşam 18’den sonra 43,3 santigrat dereceye ulaştığını açıkladı.
Sıcaklık güneydeki Sevilla kentinde 42,4 derece, güneybatıdaki Badajoz ve Merida şehirlerinde ise 42 dereceyi gördü.
Ajans Sözcüsü Ruben del Campo, “Sıcak hava dalgası olağanüstü olma potansiyeline sahip” uyarısında bulundu.
Mevcut sıcaklık artışının pazar günü başladığını ve 9, 10 gün sürebileceğini belirten Sözcü Campo, bunun da İspanya’nın 1975’ten bu yana gördüğü en uzun üç sıcak hava dalgasından biri olacağını kaydetti.
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğünü belirtiyor.
Haziran ayında İspanya, ülkenin büyük bölümünde 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele etmişti.
Bir önceki ay, yüzyılın başından bu yana İspanya’nın en sıcak mayıs ayı olarak kayda geçmişti.