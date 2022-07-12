Batı Avrupa’da sıcak hava dalgası etkili olacak

Mevcut sıcaklık artışının pazar günü başladığını ve 9, 10 gün sürebileceğini belirten Sözcü Campo, bunun da İspanya’nın 1975’ten bu yana gördüğü en uzun üç sıcak hava dalgasından biri olacağını kaydetti.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık görüldüğünü belirtiyor.

Haziran ayında İspanya, ülkenin büyük bölümünde 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklarla mücadele etmişti.

Bir önceki ay, yüzyılın başından bu yana İspanya’nın en sıcak mayıs ayı olarak kayda geçmişti.