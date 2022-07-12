Almanya’da birincilik elde eden atlet Veli Atikoğlu teşekkür etti

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Mayıs ayında düzenlenen Birkan Uzun Zirve Koşusu’nda birinci olarak Almanya’daki yarışmaya katılma hakkı kazanan Veli Atikoğlu ile Gönül Çelikler, önceki gün Almanya’da başarı ile yarışı tamamladılar.

Almanya’nın Waldkirchner şehrinde düzenlenen “Waldkirchner Kirchturmlauf” yarışında 10 kilometre kategorisinde Atikoğlu hem genel klasman birinciliği hem de yaş grubu birinciliği elde etmişti.

Gönül Çeliker ise yine aynı kategoride genel klasmanda dördüncü olurken, yaş grubunda birinci olma başarısı göstermişti.

Atikoğlu: İmkan verildiğinde..

Başarılı koşucu Atikoğlu yaptığı paylaşında sponsorlarına ve destek verenlere teşekkür ederek Kıbrıslı Türk sporcuların başarısına dikkat çekti. Atikoğlu şöyle yazdı:

”Emeği geçen sponsorumuz Vakıflar İdaresine, Atletizm Federasyonuna ve bizi Almanya’da çok iyi karşılayan Dr. Ünel Behzat abimize, ayrıca Waldkirchener Belediye Başkanı Heinz Pollaka’a sonsuz teşekkür ederiz.

Elimizden geleni yaptık ve takım arkadaşım Gönül Çeliker ile birinci olduk.

Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için mutluyuz gururluyuz. İmkan verildiğinde Kıbrıslı Türklerin her dalda neler başarabileceği ortadadır.”